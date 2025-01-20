В парламенте заслушали информацию о мерах по борьбе со смогом в Бишкеке

Комитет по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию Жогорку Кенеша заслушал информацию об исполнении постановления парламента от 3 мая 2023 года "Об экологической обстановке в Кыргызской Республике". Об этом сообщает отдел по работе с общественностью и СМИ Жогорку Кенеша КР.

Информацию предоставили министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Медер Машиев и мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев.

Медер Машиев отметил, что в результате работы государственных органов в последние годы в Бишкеке и Чуйской области снизился уровень смога. По его словам, самые высокие уровни были зарегистрированы в 2021-2022 годах. В 2023 году создана межведомственная комиссия, в которую вошли 11 заместителей глав министерств и ведомств. По его словам, согласно исследованиям международных организаций, основными причинами загрязнения воздуха являются сжигание угля в жилых районах - 40%, выхлопные газы старых машин - 30%, ТЭЦ - 15%, пыль - 13,5%, производственные предприятия - 1,5%.

В ходе обсуждения депутат Дастан Бекешев уточнил, что жилые помещения, расположенные в городе Бишкек и его окрестностях, газифицированы. Вместе с тем, депутат запросил информацию о ходе озеленительных работ в столице.

Заместитель директора" Газпром Кыргызстан " Арзымат Алдаяров сообщил, что в Бишкеке 135 тыс. домохозяйств используют газ, еще 83 тыс. домов планируется газифицировать на основе административно-территориальной реформы.

Депутат Аманкан Кенжебаев отметил, что в городе Бишкек мало подключенных к газу. По его словам, процентная ставка по программе газификации очень высока. "Банк предоставляет такой кредит под 8%, что является высокой ставкой", - добавил он.

Депутат Султанбай Айжигитов отметил, что эта проблема имеет место не только в городе Бишкек, но и в других регионах, и подчеркнул необходимость перехода к планомерным действиям. А депутат Балбак Тулобаев отметил, что качество воздуха можно улучшить, отказавшись от использования угля Кара-Кече, взяв под контроль наличие катализаторов в автомобилях, полностью решив вопрос газификации города. Балбак Тулобаев предложил мэрии города Бишкек выделить дополнительные средства из республиканского бюджета на это направление.

Депутат Жалолидин Нурбаев заявил, что загрязнение воздуха оказывает серьезное влияние на здоровье граждан, и запросил информацию в Минздраве по этому поводу. Вместе с тем, выступил с предложением проверить состояние деревьев, посаженных в рамках озеленения в крупных городах страны. Депутат Нурбек Алимбеков отметил необходимость оказания содействия на государственном уровне в вопросе бесплатной установки автомобилей, не создавая бремени для населения в вопросе катализатора.

Депутат Нилуфар Алимжанова подняла вопрос об установке технического оборудования для очистки воздуха на предприятиях, образовательных учреждениях в проблемных зонах.

Источник: Кабар