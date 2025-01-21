Тарифы на газ и электричество: что ждет жителей КР и РУз в 2025 году

В 2024 году в Республике Узбекистан были введены новые тарифы на электроэнергию и природный газ для населения, что значительно повысило стоимость этих ресурсов. С 1 мая 2024 года появились нормы социального потребления и новые тарифы на электроэнергию и газ в зависимости от объема потребления и сезонности.

Электрическая энергия:

До 200 кВтч в месяц: тариф составляет 450 сумов за 1 кВтч (3,04 сома).

Более 200 кВтч в месяц: тариф составляет 900 сумов за 1 кВтч (6,08 сома).

Эти изменения вступили в силу с 1 мая 2024 года и направлены на более высокую стоимость потребления электроэнергии, что влияет на потребителей, использующих большие объемы энергии.

Природный газ:

В 2024 году также произошли изменения в тарифах на природный газ, введенные с учетом объемов потребления и сезонности:

Ноябрь-февраль:

До 500 м³ в месяц: 650 сумов за 1 м³ (4,39 сома).

От 501 до 2 500 м³: 1 500 сумов за 1 м³ (10,14 сома).

От 2 501 до 5 000 м³: 1 950 сумов за 1 м³ (13,18 сома).

От 5 001 до 10 000 м³: 2 275 сумов за 1 м³ (15,38 сома).

При превышении 10 000 м³: 2 600 сумов за 1 м³ (17,58 сома).

Март-октябрь:

До 100 м³ в месяц: 650 сумов за 1 м³ (4,39 сома).

От 101 до 2 500 м³: 1 500 сумов за 1 м³ (10,14 сома).

От 2 501 до 5 000 м³: 1 950 сумов за 1 м³ (13,18 сома).

От 5 001 до 10 000 м³: 2 275 сумов за 1 м³ (15,38 сома).

При превышении 10 000 м³: 2 600 сумов за 1 м³ (17,58 сома).

Эти изменения также касаются сезонных тарифов, где зимой (ноябрь-февраль) тарифы значительно выше, чем в теплое время года.

Прогноз на 2025 год:

С апреля 2025 года тарифы на электроэнергию и газ будут значительно увеличены:

Электрическая энергия:

До 200 кВтч в месяц: 600 сумов за 1 кВтч (4,06 сома).

Более 200 кВтч в месяц: 1 000 сумов за 1 кВтч (6,76 сома).

Природный газ:

Ноябрь-февраль:

До 500 м³ в месяц: 1 000 сумов за 1 м³ (6,76 сома).

От 501 до 2 500 м³: 1 800 сумов за 1 м³ (12,17 сома).

От 2 501 до 5 000 м³: 2 100 сумов за 1 м³ (14,20 сома).

От 5 001 до 10 000 м³: 2 500 сумов за 1 м³ (16,90 сома).

При превышении 10 000 м³: 3 000 сумов за 1 м³ (20,28 сома).

Март-октябрь:

До 100 м³ в месяц: 1 000 сумов за 1 м³ (6,76 сома).

От 101 до 2 500 м³: 1 800 сумов за 1 м³ (12,17 сома).

От 2 501 до 5 000 м³: 2 100 сумов за 1 м³ (14,20 сома).

От 5 001 до 10 000 м³: 2 500 сумов за 1 м³ (16,90 сома).

При превышении 10 000 м³: 3 000 сумов за 1 м³ (20,28 сома).

Таким образом, ожидаемый рост тарифов с апреля 2025 года приведет к дополнительному финансовому бремени для потребителей, особенно для предприятий, что вызывает обеспокоенность среди населения и бизнеса.

Заключение:

Рост тарифов на электроэнергию и природный газ, введенный в 2024 году и планируемый на 2025 год, оказывает значительное влияние на экономику, особенно на предприятия и население в регионах, которые активно используют данные ресурсы. Это также приводит к росту общественного беспокойства по поводу повышения стоимости коммунальных услуг.

В результате роста цен на электроэнергию усиливается беспокойство населения, особенно проживающего в регионах. Граждане, в частности предприниматели, выражают большую озабоченность по поводу удорожания природного газа, электроэнергии и коммунальных услуг.

А как в Кыргызстане?

В Кыргызстане за электроэнергию до 700 кВт/ч платят по 1 сом 11 тыйынов, а свыше 700 кВт/ч - по 2 сома 39 тыйынов.

На февраль 2024 года тарифы на природный газ для населения республики составляют 20,0766 сома за 1 м³, для промышленных предприятий, коммерческих структур и бюджетных организаций с учетом НДС - 24,3941 сома за 1 м³, а при расчетах наличными с НДС - 24,6119 сома за 1 м³.

Как изменились цены на природный газ в Кыргызстане в 2023 году?

В Кыргызстане подорожал природный газ. Хотя это не столь заметно, как в ряде западных стран, с учетом стабильности цен в 2020–2021 годах (изменения от 1,1% до 1,5%) изменение тарифа все же ощущается.

С января по декабрь 2023 года тариф на природный газ для кыргызстанцев вырос на 6,86%, увеличившись с 18,69 сома до 19,97 сома за кубометр. Это стало самым значительным ростом за год после повышения цен в 2015 году, когда стоимость природного газа увеличилась с 13,78 сома до 16,93 сома. В 2020 году цены поднялись с 15,26 сома до 18,06 сома.

Если говорить о том, как изменились цены на природный газ с приходом в Кыргызстан российской компании "Газпром", то стоимость газа с 2016 года не увеличивалась, а, наоборот, снизилась. Тариф для населения сразу был уменьшен на 14,53%, и цена за кубометр составила 14,47 сома.

Следует отметить, что подорожание природного газа в Кыргызстане не связано с тарифами, установленными "Газпромом". Компания работает на основании соглашения, по которому стоимость природного газа в стране привязана к официальному курсу сома к доллару США (напомним, в январе 2015 года курс доллара составлял 59,2 сома). Таким образом, граждане в разные месяцы могли наблюдать как снижение, так и рост тарифов.

Отметим, что за девять месяцев 2023 года "Газпром" уплатил в бюджет Кыргызстана 5 миллиардов 364 миллиона сомов налогов. За время деятельности компании в государственный бюджет было перечислено более 70 миллиардов сомов налогов и других платежей, а объем инвестиций в развитие нефтегазовой отрасли страны превысил 42 миллиарда сомов.

Источник: Mediaportal.kg