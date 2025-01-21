Погода
$ 87.45 - 87.85
€ 89.83 - 91.01

Тарифы на газ и электричество: что ждет жителей КР и РУз в 2025 году

283  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В 2024 году в Республике Узбекистан были введены новые тарифы на электроэнергию и природный газ для населения, что значительно повысило стоимость этих ресурсов. С 1 мая 2024 года появились нормы социального потребления и новые тарифы на электроэнергию и газ в зависимости от объема потребления и сезонности.

Электрическая энергия:

До 200 кВтч в месяц: тариф составляет 450 сумов за 1 кВтч (3,04 сома).

Более 200 кВтч в месяц: тариф составляет 900 сумов за 1 кВтч (6,08 сома).

Эти изменения вступили в силу с 1 мая 2024 года и направлены на более высокую стоимость потребления электроэнергии, что влияет на потребителей, использующих большие объемы энергии.

Природный газ:

В 2024 году также произошли изменения в тарифах на природный газ, введенные с учетом объемов потребления и сезонности:

Ноябрь-февраль:

До 500 м³ в месяц: 650 сумов за 1 м³ (4,39 сома).

От 501 до 2 500 м³: 1 500 сумов за 1 м³ (10,14 сома).

От 2 501 до 5 000 м³: 1 950 сумов за 1 м³ (13,18 сома).

От 5 001 до 10 000 м³: 2 275 сумов за 1 м³ (15,38 сома).

При превышении 10 000 м³: 2 600 сумов за 1 м³ (17,58 сома).

Март-октябрь:

До 100 м³ в месяц: 650 сумов за 1 м³ (4,39 сома).

От 101 до 2 500 м³: 1 500 сумов за 1 м³ (10,14 сома).

От 2 501 до 5 000 м³: 1 950 сумов за 1 м³ (13,18 сома).

От 5 001 до 10 000 м³: 2 275 сумов за 1 м³ (15,38 сома).

При превышении 10 000 м³: 2 600 сумов за 1 м³ (17,58 сома).

Эти изменения также касаются сезонных тарифов, где зимой (ноябрь-февраль) тарифы значительно выше, чем в теплое время года.

Прогноз на 2025 год:

С апреля 2025 года тарифы на электроэнергию и газ будут значительно увеличены:

Электрическая энергия:

До 200 кВтч в месяц: 600 сумов за 1 кВтч (4,06 сома).

Более 200 кВтч в месяц: 1 000 сумов за 1 кВтч (6,76 сома).

Природный газ:

Ноябрь-февраль:

До 500 м³ в месяц: 1 000 сумов за 1 м³ (6,76 сома).

От 501 до 2 500 м³: 1 800 сумов за 1 м³ (12,17 сома).

От 2 501 до 5 000 м³: 2 100 сумов за 1 м³ (14,20 сома).

От 5 001 до 10 000 м³: 2 500 сумов за 1 м³ (16,90 сома).

При превышении 10 000 м³: 3 000 сумов за 1 м³ (20,28 сома).

Март-октябрь:

До 100 м³ в месяц: 1 000 сумов за 1 м³ (6,76 сома).

От 101 до 2 500 м³: 1 800 сумов за 1 м³ (12,17 сома).

От 2 501 до 5 000 м³: 2 100 сумов за 1 м³ (14,20 сома).

От 5 001 до 10 000 м³: 2 500 сумов за 1 м³ (16,90 сома).

При превышении 10 000 м³: 3 000 сумов за 1 м³ (20,28 сома).

Таким образом, ожидаемый рост тарифов с апреля 2025 года приведет к дополнительному финансовому бремени для потребителей, особенно для предприятий, что вызывает обеспокоенность среди населения и бизнеса.

Заключение:

Рост тарифов на электроэнергию и природный газ, введенный в 2024 году и планируемый на 2025 год, оказывает значительное влияние на экономику, особенно на предприятия и население в регионах, которые активно используют данные ресурсы. Это также приводит к росту общественного беспокойства по поводу повышения стоимости коммунальных услуг.

В результате роста цен на электроэнергию усиливается беспокойство населения, особенно проживающего в регионах. Граждане, в частности предприниматели, выражают большую озабоченность по поводу удорожания природного газа, электроэнергии и коммунальных услуг.

А как в Кыргызстане?

В Кыргызстане за электроэнергию до 700 кВт/ч платят по 1 сом 11 тыйынов, а свыше 700 кВт/ч - по 2 сома 39 тыйынов.

На февраль 2024 года тарифы на природный газ для населения республики составляют 20,0766 сома за 1 м³, для промышленных предприятий, коммерческих структур и бюджетных организаций с учетом НДС - 24,3941 сома за 1 м³, а при расчетах наличными с НДС - 24,6119 сома за 1 м³.

Как изменились цены на природный газ в Кыргызстане в 2023 году?

В Кыргызстане подорожал природный газ. Хотя это не столь заметно, как в ряде западных стран, с учетом стабильности цен в 2020–2021 годах (изменения от 1,1% до 1,5%) изменение тарифа все же ощущается.

С января по декабрь 2023 года тариф на природный газ для кыргызстанцев вырос на 6,86%, увеличившись с 18,69 сома до 19,97 сома за кубометр. Это стало самым значительным ростом за год после повышения цен в 2015 году, когда стоимость природного газа увеличилась с 13,78 сома до 16,93 сома. В 2020 году цены поднялись с 15,26 сома до 18,06 сома.

Если говорить о том, как изменились цены на природный газ с приходом в Кыргызстан российской компании "Газпром", то стоимость газа с 2016 года не увеличивалась, а, наоборот, снизилась. Тариф для населения сразу был уменьшен на 14,53%, и цена за кубометр составила 14,47 сома.

Следует отметить, что подорожание природного газа в Кыргызстане не связано с тарифами, установленными "Газпромом". Компания работает на основании соглашения, по которому стоимость природного газа в стране привязана к официальному курсу сома к доллару США (напомним, в январе 2015 года курс доллара составлял 59,2 сома). Таким образом, граждане в разные месяцы могли наблюдать как снижение, так и рост тарифов.

Отметим, что за девять месяцев 2023 года "Газпром" уплатил в бюджет Кыргызстана 5 миллиардов 364 миллиона сомов налогов. За время деятельности компании в государственный бюджет было перечислено более 70 миллиардов сомов налогов и других платежей, а объем инвестиций в развитие нефтегазовой отрасли страны превысил 42 миллиарда сомов.

Источник: Mediaportal.kg


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/442228
Теги:
газ, Узбекистан, цены, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  