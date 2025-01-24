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Начинается прием документов на поступление в Академию ГКНБ КР и ФСБ РФ

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- Карыпбай кызы Толгонай
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С 27 января до 27 февраля 2025 года каждый вторник и четверг с 09:30 до 17:00 часов будет осуществляться прием документов на поступление в Академию ГКНБ Кыргызской Республики имени генерал-лейтенанта А.К.Бакаева, а также в Академию ФСБ России, сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

В связи с этим, ведомство объявляет перечень необходимых требований для поступления в высшее военное учебное заведение с научно-методическим центром, направленное на подготовку и повышение квалификации профессиональных сотрудников органов национальной безопасности.

Обязательное требования, предъявляемые к кандидатам:

* возраст от 17 лет до 21 года;

* рост от 170 см и выше;

* вес не менее 60 кг;

* средний балл аттестата о полном среднем образовании или диплома о среднем профессиональном образовании (табеля успеваемости) не ниже 4,0 баллов;

* отсутствие судимости, в том числе и у близких родственников;

* отсутствие гражданства иностранного государства, в том числе и у близких родственников;

Кандидаты прошедшие собеседование допускаются на следующие этапы отборочных испытаний:

* прохождения медицинского освидетельствования;

* сдача нормативов по физической подготовке;

* проведение психофизиологического освидетельствования (IQ-тест);

* проведение специального психофизиологического исследования с применением полиграфа;

* сдача вступительных экзаменов.

Кандидатам, проживающим в регионах, необходимо обратиться по нижеследующим адресам:

* г.Бишкек, проходят собеседование по адресу: г.Бишкек, ул.Профсоюзная, д.104 "А", тел.: 0 (312) 30-73-86;

* Чуйской области, проходят собеседование по адресу: г.Бишкек, ул.Кийизбаева, д.206;

* г.Ош и Ошской области, проходят собеседование по адресу: г.Ош, ул.Баялинова, д.5, тел.: 0 (3222) 7-32-32;

* Джалал-Абадской области, проходят собеседование по адресу: г.Джалал-Абад, ул.Байзакова, д.53, тел.: 0 (3722) 5-60-49;

* Баткенской области, проходят собеседование по адресу: г.Баткен, ул.Карманжан Датка, д.15/2, тел.: 0 (3622) 5-00-33;

* Таласской области, проходят собеседование по адресу: г.Талас, ул.Карла-Маркса, д.27, тел.: 0 (3422) 5-20-43;

* Нарынской области, проходят собеседование по адресу: г.Нарын, ул.Ленина, д.86, тел.: 0 (3522) 5-04-19;

* Иссык-Кульской области, проходят собеседование по адресу: г.Каракол, ул.Кутманалиева, д.148, тел.: 0 (3922) 5-11-80.

В случае заинтересованности дополнительную информацию можно получить на официальном сайте www.gknb.gov.kg.


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URL: https://www.vb.kg/442271
Теги:
абитуриент, вуз, Кыргызстан, ГКНБ
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