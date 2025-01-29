Хлебороб Алексей Анисимов: В этом году мы собрали 86 центнеров с гектара

Хлебороб из села Садовое Московского района Алексей Анисимов стал победителем среди сельхозпроизводителей по выращиванию пшеницы. На важнейшем агропромышленном форуме Кыргызстана он представил сорт российской пшеницы из Краснодарского края "Алексеич".

Как рассказал сам Алексей корреспонденту vb.kg, он начал заниматься пшеницей больше 20 лет назад.

"Отец получил пай, но результаты были очень низкие. Стали изучать в чем причина, благо, что сейчас с развитием интернета доступность информации о выращивании различных культур гораздо больше. Разобрались, что без современной техники, без консультаций современных специалистов урожай не повысится. Благодаря государству, программе Минсельхоза смогли взять современную сельхозтехнику в лизинг, так как самим это сделать невозможно. Фирма "Тазажан" первой начала реализовывать семена из России. Нам понравились семена научного центра "Лукьяненко" из Краснодара. Они проверены - дают высокий урожай. Кыргызстан относится к 5-6 зоне Среднечерноземья, и у нас семена сорта "Алексеич" вызревают хорошо.

В этом году вышло 86 центнеров с гектара. Считаем, что это результат совместных усилий, начиная от техники по госпрограмме в разы сократила потери.

А из современных технологий что-то у вас уже применяется?

- Мы первыми в районе стали применять дрон для обработки полей. Все химическую обработку делаем только дронами. Состав, который мы применяем, мягко впитывается. Если трактор идет, то минимум метр потравит, помнет, а дрон не уничтожает посевы, плюс по затратам только батарейки, и воды в разы меньше использует, солярку не надо.

Куда уходит ваша продукция?

- Сеном мы выкармливаем крупнорогатый скот, свиней. Плюс при шкале 24 у нас пшеница с клейковиной 25, то есть из нашей пшеницы можно печь хлеб. И в этом году впервые мы получили квоту на спиртзаводе

Помимо этого, после выполнения плана, мы можем продавать излишки семян. Интерес есть и у коллег в Казахстане и Узбекистане. Приезжают, смотрят, покупают. Мы сейчас взяли на тестирование еще 5 сортов, так они оказались в разы продуктивнее. Пока проводим испытания. Дело в том, что именно эти сорта подходят нам в Центральной Азии по районированию, так как они были разработаны для горных территорий Кавказа, и мы как раз подходим по климатическим условиям.

Сама работа очень интересная, творческая. Я по образованию экономист КГУСТА, но прикипел, понравилось. И этот вид деятельности нас кормит", - рассказал Алексей Анисимов.

Напомним, что в Бишкеке 28-29-30-31 января 2025 года проходит Агропромышленный форум "АгроДиалог 2025". На мероприятии спикерами выступают лучшие из лучших в области сельского хозяйства, которые делятся своими историями успеха.

Мероприятие проводится в Кыргызском национальном аграрном университете имени К.И. Скрябина. Итоговая часть пройдет 31-января в Национальном театре оперы и балета имени А. Малдыбаева.