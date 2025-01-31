В Кыргызстане ввели штрафы за клевету и оскорбление в СМИ и соцсетях

Президент Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях". Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, закон принят Жогорку Кенешем 19 декабря 2024 года.

Целью закона является введение ответственности за клевету и оскорбление.

Законом предлагается дополнить Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях статьей 1071, предусматривающей ответственность за клевету и оскорбление, содержащиеся в средствах массовой информации, на сайте в сети Интернет или на странице сайта в сети интернет, влекущие наложение штрафа на физических лиц в размере 200 расчетных показателей, на юридических лиц – 650 расчетных показателей.

Также, согласно вносимым поправкам протоколы о правонарушении по вышеуказанной статье будут составлять органы внутренних дел, а суды будут рассматривать их.