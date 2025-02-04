"Альянс Алтын": 9,3 млрд сомов налогов в 2024 году и вклад в экономику КР

В 2024 году второе по величине золоторудное предприятие Кыргызстана "Альянс Алтын" перечислило в бюджет страны 9,3 млрд сомов налогов, включая 883 млн сомов за декабрь. С начала реализации проекта в 2015 году совокупные налоговые выплаты компании превысили 24,3 млрд сомов.

В указанный период на Таласском золоторудном комбинате переработано 1,33 млн тонн руды, из которой получено 4,5 тонны золота. Всего с 2021 года компания переработала 4,67 млн тонн руды, обеспечив извлечение свыше 16 тонн драгоценного металла.

Налоговые отчисления от доходов, полученных за реализацию золота, составили 7,5 млрд сомов (общий объем таких выплат с апреля 2021 года достиг 18 млрд сомов).

Основными направлениями работы в 2024 году стали модернизация инфраструктуры и внедрение новых технологий. Завершено строительство второй очереди хвостохранилища, обеспечивающее безопасное функционирование производства в долгосрочной перспективе. Также начались подготовительные мероприятия для освоения подземных залежей на месторождении Джеруй, что открывает дополнительные возможности для увеличения добычи.

Вопросы экологии по-прежнему занимают важное место в работе компании. В течение года компания проводила мониторинг состояния воды, воздуха и почвы, а также реализовывала инициативы, направленные на минимизацию воздействия на природу и поддержание экологического равновесия в регионе.

"Альянс Алтын" также продолжает инвестировать в развитие местных территорий и поддержку населения. С момента старта программ поддержки регионального развития компания направила 1,7 млрд сомов на развитие локальной инфраструктуры.

Из них:

843 млн сомов поступили в Фонд развития Таласской области; 506 млн сомов направлены в Фонд развития Таласского района; 337 млн сомов выделены для Фонда развития сельской управы Шумкар-Уя.

Эти средства позволили осуществить значимые проекты, включая возведение мостов и устранение последствий стихийных бедствий.

Компания активно поддерживает занятость в регионе. К концу 2024 года на месторождении Джеруй было задействовано 797 работников, из которых 568 – жители Таласской области, включая 247 сотрудников из управы Шумкар-Уя.

Созданные рабочие места оказывают значительное влияние на благополучие семей и экономику региона.