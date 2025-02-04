Успевайте! До розыгрыша 10 000 000 сомов от "Мой О!" остались считанные дни

Уже 10 февраля кто-то станет обладателем 10 МИЛЛИОНОВ сомов от приложения "Мой О!" – и этим счастливчиком можете стать вы! Всего один лотерейный билет может оказаться удачным именно для вас, и это даст начало новому этапу в вашей жизни.
Вдобавок в этот день будут разыграны ещё 8 призов по 50 000 сомов.
Внимание! Участвовать могут абоненты любых операторов связи Кыргызстана.
Победители прошлых розыгрышей уже планируют, куда потратят свой выигрыш. А ведь судьбоносным для каждого из них оказалось одно из простых действий в приложении "Мой О!" – кто-то заказал продукты на O!Market с бесплатной доставкой на дом, кто-то просто сделал перевод близким или пополнил баланс.
Период проведения лотереи в КР: 02.12.2024 – 10.02.2025.
Разрешение №421 от 19.11.2024, выданное Финнадзором при МЭиК КР.
Сервис "О!Деньги" предоставляется ОсОО "Грин Телеком Сервис". Лиц. НБКР №2021030817, №3022030817 от 03.08.2017.
Подробности на udacha.o.kg.