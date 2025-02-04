Успевайте! До розыгрыша 10 000 000 сомов от "Мой О!" остались считанные дни

Уже 10 февраля кто-то станет обладателем 10 МИЛЛИОНОВ сомов от приложения "Мой О!" – и этим счастливчиком можете стать вы! Всего один лотерейный билет может оказаться удачным именно для вас, и это даст начало новому этапу в вашей жизни.

Вдобавок в этот день будут разыграны ещё 8 призов по 50 000 сомов.

Внимание! Участвовать могут абоненты любых операторов связи Кыргызстана.

Победители прошлых розыгрышей уже планируют, куда потратят свой выигрыш. А ведь судьбоносным для каждого из них оказалось одно из простых действий в приложении "Мой О!" – кто-то заказал продукты на O!Market с бесплатной доставкой на дом, кто-то просто сделал перевод близким или пополнил баланс.

Не ждите особого момента – участвуйте прямо сейчас. Всё просто!

Скачайте "Мой О!" в Google Play или App Store. Пройдите идентификацию в приложении. Совершайте привычные действия изо дня в день: оплачивайте услуги, пополняйте баланс, совершайте переводы и платежи через фирменный QR-код на сумму от 500 сомов.

Не упустите шанс стать миллионером – 10 МИЛЛИОНОВ сомов ждут вас!

Период проведения лотереи в КР: 02.12.2024 – 10.02.2025.

Разрешение №421 от 19.11.2024, выданное Финнадзором при МЭиК КР.

Сервис "О!Деньги" предоставляется ОсОО "Грин Телеком Сервис". Лиц. НБКР №2021030817, №3022030817 от 03.08.2017.

Подробности на udacha.o.kg.