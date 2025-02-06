В Оше начали снос объектов на красной линии, включая кафе и супермаркеты

В Оше по улице Ленина проходит активная работа по сносу объектов, вышедших на красную линию. Об этом сообщает ошский муниципалитет.

По его данным, управление муниципальной собственности мэрии города Ош согласно протокольным поручениям мэра города Ош Женишбека Токторбаева проводит комплексную работу по демонтажу объектов, вышедших на красную линию.

Так, в настоящее время проводится демонтаж точек общественного питания по улице Ленина: "Исламбек", "Атабек", "Кут ордо", "Анар", супермаркета "Азия", незаконных ограждений, заборов и навесов. Кроме того, работа по сносу незаконных строений проводится по улицам Курманжан-Датка и Масалиева.

Необходимо отметить, что владельцам кафе "Исламбек" заблаговременно выдавались соответствующие уведомления о демонтаже объекта, однако сегодня УМС города Ош начало демонтажные работы.

В целом по городу уже выданы соответствующие предписания и уведомления более 100 объектам, вышедшим на красную линию.