Государственная налоговая служба Кыргызской Республики напоминает, что с 1 марта 2025 года запрещается оборот ряда товаров без акцизной маркировки.

По данным ведомства, с этой даты на территории Кыргызской Республики запрещены реализация, хранение и транспортировка следующих товаров без акцизной марки:

– Табак трубочный, курительный, нюхательный, кальянный (код ТН ВЭД 2403).

– Смазочные масла, прочие масла и присадки к ним (коды ТН ВЭД 2710197100–2710199800, 3811210000).

Налоговая служба призывает предпринимателей своевременно провести маркировку немаркированных остатков данных товаров до 28 февраля 2025 года.

Напомним, что за оборот продукции без акцизной марки предусмотрена ответственность: штраф в размере 65 000 сомов или лишение свободы сроком до 5 лет.

Отметим, для удобства пользователей в мобильном приложении "Salyk.kg" доступна функция проверки акцизной марки на ее легальность и подлинность.