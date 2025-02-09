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Лионел Месси назван величайшим футболистом в истории по версии FourFourTwo

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- Самуэль Деди Ирие
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Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси признан величайшим игроком в истории футбола по версии издания FourFourTwo.

Согласно рейтингу издания, топ-10 лучших футболистов всех времен выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси

2. Пеле

3. Диего Марадона

4. Криштиану Роналду

5. Йохан Кройфф

6. Роналдо Назарио

7. Зинедин Зидан

8. Франц Беккенбауэр

9. Альфредо Ди Стефано

10. Марко ван Бастен

Примечательно, что советский футбольный легендарный вратарь Лев Яшин, единственный голкипер, получивший "Золотой мяч", занял 26-е место в списке.

Месси, которому 37 лет, является восьмикратным обладателем "Золотого мяча" и самым титулованным футболистом в истории. Чемпион мира в составе сборной Аргентины сейчас выступает за клуб MLS "Интер Майами".


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URL: https://www.vb.kg/442692
Теги:
футбол
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