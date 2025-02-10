В 2024 году кыргызстанцы оформили около 220 тысяч договоров по ОСАГО

В 2024 году в Кыргызстане было заключено около 220 тысяч договоров по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО). Об этом в эфире Биринчи радио сообщила заведующая отделом службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Тахмина Камчыбекова.

По ее словам, закон об ОСАГО распространяется на все виды автотранспортных средств, которые имеются на территории КР, и на всех владельцев авто, в том числе зарегистрированных в иностранных государствах.

"Получив ОСАГО, водители передают обязательства по возмещению ущерба страховой компании. На сегодняшний день в республике имеется более 1,5 млн автомобилей. Среди них зарегистрировали свою ответственность только 220 тысяч водителей. Это очень мало",- заявила она.

Напомним, согласно постановлению кабинета министров КР, штрафы должны были начать действовать с 1 января 2025 года. Однако, позже было принято решение отсрочить введение штрафов за отсутствие ОСАГО в Кыргызстане на шесть месяцев до 1 июля 2025 года.

Источник: Кабар