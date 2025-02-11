Как выбрать Wi-Fi роутер в 2025 году для скоростного домашнего интернета

Сегодня мы выбираем Wi-Fi роутер для дома и выясняем, как получить максимальную скорость за свои деньги. Прежде всего, важно обратить внимание на три ключевых фактора:

Скорость – устройство должно поддерживать высокую пропускную способность, чтобы интернет не "тормозил" даже при максимальной нагрузке. Если у вас скоростной тариф до 300–500 Мбит/с, какой предоставляет Saima Telecom, старые модели могут не раскрыть весь потенциал вашего интернета. Зона покрытия - если у вас большая квартира или дом, вам подойдут двухдиапазонные гигабитные Wi-Fi роутеры. Поддержка диапазонов 2,4 ГГц и 5 ГГц позволяет одновременно использовать две сети, что обеспечит более высокую скорость на коротких расстояниях и улучшит зону покрытия для устройств, находящихся на большем удалении. Современные технологии – поддержка гигабитных скоростей и возможность работы с несколькими устройствами одновременно. Если дома много гаджетов (смартфоны, ноутбуки, смарт-ТВ, камеры), важно, чтобы роутер справлялся с высокой нагрузкой. Обратите внимание на:

Поддержку MU-MIMO (одновременная работа с несколькими устройствами). Количество LAN-портов для проводного подключения (если нужно подключать ПК, приставку, ТВ). Наличие USB-порта для внешних накопителей или модемов.

Все эти характеристики есть в новых гигабитных роутерах от Saima Telecom, которые обеспечивают скорость до 500 Мбит/с.

Гигабитный роутер Saima – это мощный роутер премиум класса с поддержкой Wi-Fi 5. У него есть поддержка функции приоритезации сетевого трафика, что обеспечивает более стабильную работу сети. Этот роутер поддерживает 2 диапазона (2,4 ГГц и 5ГГц), которые можно настроить одновременно и раздать разные доступы.

И самое приятное – гигабитные роутеры от Saima предоставляются бесплатно при подключении к тарифам "Премиум 500 + O!TV" и "Премиум 500 +".

Оставьте заявку на подключение прямо сейчас:

на сайте компании saimatelecom.kg; позвоните или напишите в WhatsApp/Telegram по номеру 0708 909 000; в приложении "Мой О!" в разделе Saima Telecom; в головном офисе, по адресу: г. Бишкек, ул. Льва Толстого 1/3; в сети магазинов O!Store.

***

Тарифы "Премиум 500 + O!TV" и "Премиум 500 +" доступны для подключения физических лиц новых и действующих абонентов. ТВ-приставка и Wi-Fi роутер предоставляются в ответ. хранение. Районы, в которых доступно подключение тарифа 500 Мбит/с, уточняйте у менеджеров компании или позвонив в круглосуточный Call-Center. Предложение не распространяется на жителей ж/м "Ала-Тоо 3" и ж/м "Ак-Ордо". Изображение носит иллюстративный характер. Фактическое оборудование может отличаться от представленного.

Лицензия ГАС при ГКИТиС КР №03-292-КР от 24.11.2003. Информация актуальна на 10.02.2025 г.