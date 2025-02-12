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В Армении одобрили законопроект о начале процесса вступления страны в ЕС

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Парламент Армении на заседании 12 февраля одобрил законопроект "О начале процесса вступления Республики Армения в Евросоюз", передает армянское информационное агентство News.am.

Проект поддержали 63 депутата, против выступили всего 7.

Его инициатор – гражданская инициатива "Платформа демократических сил", которой за 2 месяца удалось собрать 60 тыс. подписей (при требуемых законом 50 тыс. подписей). Эти подписи были необходимы для вынесения проекта на рассмотрение в НС.

9 января 2024 года проект одобрило Правительство Республики Армения.


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URL: https://www.vb.kg/442828
Теги:
Европейский союз, Армения
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