Погода
$ 87.41 - 87.83
€ 91.14 - 92.14

Важно не улетать в своих мечтах. Гороскоп с 17 по 23 февраля

664  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Луна продолжит убывать на предстоящей неделе, а Солнце 18 февраля переходит в зодиакальное созвездие Рыбы, что повлияет на отношения и подход к делам. С одной стороны усилится творческая компонента, интуиция, но с другой стороны может появиться больше тревожности и ранимости. Творческое вдохновение привнесёт новое в обыденную работу, но рассеянность способна навредить тем делам, в которых требуется точность. При принятии решений важно не спешить, но и не улетать в своих мечтах далеко, дабы не утратить логической связи со временем. Не забывайте о практичности в действиях.

Овен – важно сконцентрироваться на чём-то одном, а для этого важно определиться с приоритетами. Перегружая себя поездками, праздным общением, вы можете много времени потерять и затем навёрстывать упущенное во вред отдыху и здоровью. Полезны советы деловых партнёров и проверенных временем знакомых. Они натолкнут на интересные мысли и развитие. Досужие разговоры опасны ещё и сплетнями, которые породят интриги.

Телец - встречи с друзьями и различными знакомыми будут интересными, но финансовые вопросы с ними лучше не решать, а также воздержаться от покупок, рекомендуемых ими. Под влиянием эмоций вы переплатить и потратите много денег впустую. Прислушиваясь к своей интуиции, вы решите важные вопросы в вашу пользу, оформите документы, сохранив при этом хорошие отношения с друзьями, поскольку избежите ошибок к которым они подталкивают.

Близнецы - воздержитесь от споров, особенно с влиятельными людьми и руководством. Ваши возмущения, комментарии, доводы, могут привести к обратному результату, поскольку сделанные вам предложения останутся на словах, хлопоты может доставить оформление документов. займитесь делами которые приносят реальный доход, а свободное время посвятите свиданием, общению с друзьями, вечеринкам.,Пора оживлять личную жизнь.

Рак - тревожная суета может возникнуть после общения на работе или с друзьями. Полученные известия могу выбить из колеи. Не спешите менять планы, поскольку многое из услышанного откажется слухами. Во время поездок будьте внимательнее и не упустите важной информации. Проявив инициативу, вы примете взвешенные решения, которые помогут в делах и учёбе, положительно повлияют на личные отношения. При оформлении документов и карьерном продвижении помогут близкие люди, поделившись нужными советами.

Лев - щедрые обещания различных знакомых, заманчивые деловые предложения будут подталкивать к опрометчивым инвестициям и покупкам. Выгода окажется не столь очевидной, как ожидалось, а то и вовсе возможны потери. Придерживайтесь продуманных ранее планов и они принесут ожидаемые доходы. Возможны приятные поездки, либо встреча долгожданных гостей. Личная жизнь оживится благодаря проведенному вместе времени. Устройте свидания, загородную поездку.

Дева - обещания деловых партнёров и знакомых окажутся завышенными, а за возможность большего влияния они могут пойти на любые ухищрения. Воздержитесь от обсуждения полученных предложений и не вступайте а споры. Будет более подходящее время для разрешения спорных моментов сотрудничества и общения. Сконцентрируйте внимание на финансовых вопросов. Вы сможете увеличить доходы, совершить удачные покупки, в ом числе и подарки к праздникам. Загородные развлекательные поездки, свидания и вечеринки сломаться лучше ожиданий.

Весы – новости, различные сообщения противоречивы и всецело полагаться на них не стоит. Они могут не только сбить с толку, но и помешать работы, постоянно отвлекая от неё. Вернут к действительности дополнительные задания на работе, распоряжения руководства, работа с документами. Направив энергию в реальную работу, вы сможете сохранить и, даже, увеличить доходы, избежать ненужных споров и потери времени в бесполезных поездках.

Скорпион – тяга к финансовым экспериментам станет причиной растрат и потерь. Кажущиеся выгодными инвестиции и покупки в действительности и станут причиной убытков. Воздержитесь от одалживания денег. Придерживайтесь проверенной работы и поручений руководства. Всё это сохранит стабильность в доходах. Настроение поднимут поездки и встречи с близкими людьми. Общение и полученные впечатления вернут бесшабашность и лёгкость в настроение, а также гармонию в отношениях.

Стрелец – погрязнув в потоке сообщений, пребывании в соцсетях, и бесполезном общении, вы можете создать проблемы в учёбе, работе и отношениях, поскольку многочисленные задержки и опоздания никого не устроят. Прекратив тратить время на всякую кружу, вы вовремя завершите работу, получите долгожданные доходы и прекрасно проведёте время в кругу дорогих сердцу людей. Свидания окажут влияние на дальнейшую судьбу отношений.

Козерог – тревоги и сомнения помогут развеять близкие люди. Они остановят от опрометчивых поездок и развлечений. Поделившись своими планами и намерениями, вы получите ценные советы, которые сохранят здоровье и репутацию. Тайные враги под видом доброжелателей пытаются втянуть вас в интриги. Раскрыв их коварные планы, вы сможете выйти сухим из воды и принять стратегически верное для вас решение. Возможно возобновление давние дружбы или любовного романа.

Водолей – общение с друзьями, а также свидания и непродолжительные поездки пройдут увлекательно, но знайте меру. Увлёкшись тратами, вы быстро растратите приличную сумму денег, а тяга к развлечениям останется. Лёгкие деньги, обещанные новыми знакомыми, вряд ли будут получены, а потому ставка на быстрое пополнение казны окажется провальной. Возвращайтесь к привычному ритму жизни и достаточно отдыхайте. Отсутствие нормального отдыха отразится на здоровье.

Рыбы – удастся поправить финансовое положение, но важно не только заработать деньги, но и получить от них пользу. Совершайте только необходимые и запланированные покупки. Поддавшись на уговоры и эмоциональные порывы, вы можете не только растратить заработанное, но и накопленные сбережения. Предстоит выдержать испытание славой и властью. Возможно давние знакомые не обладают регалиями, но зато они преданы вам, в отличие от новоиспечённых влиятельных знакомых.

Астролог Андрей Рязанцев


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/443009
Теги:
астрология, Андрей Рязанцев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  