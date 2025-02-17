Важно не улетать в своих мечтах. Гороскоп с 17 по 23 февраля

Луна продолжит убывать на предстоящей неделе, а Солнце 18 февраля переходит в зодиакальное созвездие Рыбы, что повлияет на отношения и подход к делам. С одной стороны усилится творческая компонента, интуиция, но с другой стороны может появиться больше тревожности и ранимости. Творческое вдохновение привнесёт новое в обыденную работу, но рассеянность способна навредить тем делам, в которых требуется точность. При принятии решений важно не спешить, но и не улетать в своих мечтах далеко, дабы не утратить логической связи со временем. Не забывайте о практичности в действиях.

Овен – важно сконцентрироваться на чём-то одном, а для этого важно определиться с приоритетами. Перегружая себя поездками, праздным общением, вы можете много времени потерять и затем навёрстывать упущенное во вред отдыху и здоровью. Полезны советы деловых партнёров и проверенных временем знакомых. Они натолкнут на интересные мысли и развитие. Досужие разговоры опасны ещё и сплетнями, которые породят интриги.

Телец - встречи с друзьями и различными знакомыми будут интересными, но финансовые вопросы с ними лучше не решать, а также воздержаться от покупок, рекомендуемых ими. Под влиянием эмоций вы переплатить и потратите много денег впустую. Прислушиваясь к своей интуиции, вы решите важные вопросы в вашу пользу, оформите документы, сохранив при этом хорошие отношения с друзьями, поскольку избежите ошибок к которым они подталкивают.

Близнецы - воздержитесь от споров, особенно с влиятельными людьми и руководством. Ваши возмущения, комментарии, доводы, могут привести к обратному результату, поскольку сделанные вам предложения останутся на словах, хлопоты может доставить оформление документов. займитесь делами которые приносят реальный доход, а свободное время посвятите свиданием, общению с друзьями, вечеринкам.,Пора оживлять личную жизнь.

Рак - тревожная суета может возникнуть после общения на работе или с друзьями. Полученные известия могу выбить из колеи. Не спешите менять планы, поскольку многое из услышанного откажется слухами. Во время поездок будьте внимательнее и не упустите важной информации. Проявив инициативу, вы примете взвешенные решения, которые помогут в делах и учёбе, положительно повлияют на личные отношения. При оформлении документов и карьерном продвижении помогут близкие люди, поделившись нужными советами.

Лев - щедрые обещания различных знакомых, заманчивые деловые предложения будут подталкивать к опрометчивым инвестициям и покупкам. Выгода окажется не столь очевидной, как ожидалось, а то и вовсе возможны потери. Придерживайтесь продуманных ранее планов и они принесут ожидаемые доходы. Возможны приятные поездки, либо встреча долгожданных гостей. Личная жизнь оживится благодаря проведенному вместе времени. Устройте свидания, загородную поездку.

Дева - обещания деловых партнёров и знакомых окажутся завышенными, а за возможность большего влияния они могут пойти на любые ухищрения. Воздержитесь от обсуждения полученных предложений и не вступайте а споры. Будет более подходящее время для разрешения спорных моментов сотрудничества и общения. Сконцентрируйте внимание на финансовых вопросов. Вы сможете увеличить доходы, совершить удачные покупки, в ом числе и подарки к праздникам. Загородные развлекательные поездки, свидания и вечеринки сломаться лучше ожиданий.

Весы – новости, различные сообщения противоречивы и всецело полагаться на них не стоит. Они могут не только сбить с толку, но и помешать работы, постоянно отвлекая от неё. Вернут к действительности дополнительные задания на работе, распоряжения руководства, работа с документами. Направив энергию в реальную работу, вы сможете сохранить и, даже, увеличить доходы, избежать ненужных споров и потери времени в бесполезных поездках.

Скорпион – тяга к финансовым экспериментам станет причиной растрат и потерь. Кажущиеся выгодными инвестиции и покупки в действительности и станут причиной убытков. Воздержитесь от одалживания денег. Придерживайтесь проверенной работы и поручений руководства. Всё это сохранит стабильность в доходах. Настроение поднимут поездки и встречи с близкими людьми. Общение и полученные впечатления вернут бесшабашность и лёгкость в настроение, а также гармонию в отношениях.

Стрелец – погрязнув в потоке сообщений, пребывании в соцсетях, и бесполезном общении, вы можете создать проблемы в учёбе, работе и отношениях, поскольку многочисленные задержки и опоздания никого не устроят. Прекратив тратить время на всякую кружу, вы вовремя завершите работу, получите долгожданные доходы и прекрасно проведёте время в кругу дорогих сердцу людей. Свидания окажут влияние на дальнейшую судьбу отношений.

Козерог – тревоги и сомнения помогут развеять близкие люди. Они остановят от опрометчивых поездок и развлечений. Поделившись своими планами и намерениями, вы получите ценные советы, которые сохранят здоровье и репутацию. Тайные враги под видом доброжелателей пытаются втянуть вас в интриги. Раскрыв их коварные планы, вы сможете выйти сухим из воды и принять стратегически верное для вас решение. Возможно возобновление давние дружбы или любовного романа.

Водолей – общение с друзьями, а также свидания и непродолжительные поездки пройдут увлекательно, но знайте меру. Увлёкшись тратами, вы быстро растратите приличную сумму денег, а тяга к развлечениям останется. Лёгкие деньги, обещанные новыми знакомыми, вряд ли будут получены, а потому ставка на быстрое пополнение казны окажется провальной. Возвращайтесь к привычному ритму жизни и достаточно отдыхайте. Отсутствие нормального отдыха отразится на здоровье.

Рыбы – удастся поправить финансовое положение, но важно не только заработать деньги, но и получить от них пользу. Совершайте только необходимые и запланированные покупки. Поддавшись на уговоры и эмоциональные порывы, вы можете не только растратить заработанное, но и накопленные сбережения. Предстоит выдержать испытание славой и властью. Возможно давние знакомые не обладают регалиями, но зато они преданы вам, в отличие от новоиспечённых влиятельных знакомых.

Астролог Андрей Рязанцев