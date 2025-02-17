В КР проходит рейд "За рулем". За 2 дня задержаны 186 пьяных водителей

На территории Кыргызской Республики проходит рейд под названием "За рулём". За два дня задержаны 186 пьяных водителей. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУОБДД МВД КР Байказы Айтикул уулу.

"Главное управление обеспечения безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД начало рейдовое мероприятие "За рулём" по всей республике с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий и обеспечения общественного порядка. В период с 14 по 15 февраля выявлено 6802 водителя, грубо нарушивших правила дорожного движения.

Среди них:

186 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения; 259 водителей без соответствующих документов; 1072 водителя, превысивших скорость; 98 водителей, выехавших на встречную полосу; 7 водителей, совершивших автохулиганство; 36 водителей, незаконно затонировавших стёкла автомобиля.

За грубые нарушения правил дорожного движения 1055 автомобилей были временно помещены на штрафстоянку.

Этот рейд продлится до конца месяца и направлен на привлечение к ответственности водителей, которые управляют транспортом в состоянии алкогольного опьянения, нарушают спокойствие граждан, создают препятствия другим участникам дорожного движения, провоцируют аварии, устраивают автогонки и занимаются автохулиганством.

Уважаемые граждане, если вы стали свидетелями подобных нарушений, отправьте информацию на доверительный WhatsApp-номер 0777 102-102 ГУОБДД. Мы примем соответствующие меры".