Переговоры России и США в Эр-Рияде. Главное из заявлений Лаврова и Рубио

Сегодня российские и американские официальные лица провели первую за многие годы официальные переговоры о путях прекращения войны на Украине. Встреча госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова знаменует собой первую встречу ведущих дипломатов США и России с января 2022 года.

Киев заявил, что украинские официальные лица не будут присутствовать на переговорах в Эр-Рияде, а европейские союзники пока также остаются вне обсуждений.

При этом, делегация США заявляет, что обе стороны должны пойти на уступки после переговоров с Россией в Саудовской Аравии, в которых не участвовала Украина.

Дипломаты США и России договорились о возобновлении дипломатических отношений между двумя странами и намерены назначить послов "как можно скорее", чтобы помочь разрешить любую напряженность, которая может возникнуть в двусторонних отношениях.

В качестве второго шага они намерены начать официальные консультации по мирному соглашению по Украине. Россия будет ждать, когда США назовут свою главную команду, а затем, как ожидается, переговоры будут проходить на "регулярной" основе.

Американская сторона настаивала на том, что они привлекут Украину и Европейский Союз к переговорам в какой-то роли, но не обещали предоставить им место за столом. Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что "все, кто вовлечен в этот конфликт, должны с этим согласиться, это должно быть приемлемо для них".

Однако Россия исключила возможность размещения европейских миротворческих сил на Украине, а Лавров подчеркнул, что это было бы "совершенно неприемлемо", назвав расширение НАТО на восток "прямой угрозой Российской Федерации.

В долгосрочной перспективе обе страны хотят изучить возможности дальнейшего геополитического и экономического сотрудничества, при этом Рубио отметил "исключительные возможности", но только если они сначала согласятся на мирное соглашение по Украине, заявили США.

Главное из заявлений делегации России:

Политика по сдерживанию России провалилась, это надо признать. Атака украинских дронов на нефтеперекачивающую станцию в Краснодарском крае - это, по сути, нападение на энергетическую инфраструктуру Казахстана. Россия ощутила полную решимость США к "движению вперед", Москва настроена так же. Сегодня мы налаживали отношения с США - и небезуспешно. США на переговорах предложили ввести мораторий на нападения на энергетические объекты, Россия объяснила, что не атакует гражданские объекты. Зеленского надо урезонить. Расширение НАТО - прямая угроза интересам России. Атака украинских дронов на насосную станцию КТК лишь должна укрепить всех во мнении, что Зеленскому нужно дать по рукам. Появление войск из тех же стран НАТО, но под чужим флагом, флагом Евросоюза или национальным - неприемлемо. Плана урегулирования якобы из трех пунктов глава МИД РФ Сергей Лавров не видел. Чтобы не допустить торпедирование российско-американских отношений, нужно их налаживать, чем мы и занимались. Параллельно будем создавать условия, чтобы наше сотрудничество возобновилось в полном объеме и расширилось на самые разные сферы. Россия и США согласились, что нужно делать все, чтобы объединять усилия в геополитических сферах и экономических делах. Румыния и еще ряд стран ЕС поговаривают о территориальных претензиях к Украине.

Разговор с представителями США был очень полезным, стороны начали слушать и слышать друг друга; РФ и США договорились обеспечить скорейшее назначение послов в Вашингтоне и Москве Взаимопонимание РФ и США по ряду вопросов не значит сближения позиций; РФ и США практически договорились "раз и навсегда" решить вопросы с функционированием дипмиссий двух стран; РФ объяснила США, что поглощение НАТО Украины станет прямой угрозой Москве; Появление войск НАТО на территории Украины неприемлемо для РФ.

Заявления Рубио по итогам переговоров делегаций России и США:

Работа по завершению конфликта на Украине потребует "сложной и напряженной дипломатии" длительное время Завершение конфликта на Украине потребует уступок со всех сторон и возможно только при их согласии, условия должны быть "приемлемыми" Трамп желает завершить конфликт на Украине справедливо и не допустить его возобновления "через 2-3 года" Евросоюз в какой-то момент должен оказаться за столом переговоров, так как вводил санкции против России Будущее переговорного процесса по Украине определится готовностью сторон "выполнять свои обещания", это покажут ближайшие недели Окончание конфликта на Украине откроет России и США путь к сотрудничеству в экономике и геополитике Значимых контактов США с Россией не было почти три года, встреча в Эр-Рияде заложила основу для будущего взаимодействия Работа по восстановлению деятельности диппредставительств России и США может быть довольно быстрой Восстановление нормальной работы дипмиссий США и России - "следующий этап" переговорного процесса двух стран США считают невозможным вести переговоры с Россией по Украине без нормальной работы дипмиссий

США выбрали Келлога своим представителем в переговорную группу с Россией по Украине.