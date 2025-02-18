Переговоры России и США в Эр-Рияде. Главное из заявлений Лаврова и Рубио

Сегодня российские и американские официальные лица провели первую за многие годы официальные переговоры о путях прекращения войны на Украине. Встреча госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова знаменует собой первую встречу ведущих дипломатов США и России с января 2022 года.
Киев заявил, что украинские официальные лица не будут присутствовать на переговорах в Эр-Рияде, а европейские союзники пока также остаются вне обсуждений.
При этом, делегация США заявляет, что обе стороны должны пойти на уступки после переговоров с Россией в Саудовской Аравии, в которых не участвовала Украина.
Дипломаты США и России договорились о возобновлении дипломатических отношений между двумя странами и намерены назначить послов "как можно скорее", чтобы помочь разрешить любую напряженность, которая может возникнуть в двусторонних отношениях.
В качестве второго шага они намерены начать официальные консультации по мирному соглашению по Украине. Россия будет ждать, когда США назовут свою главную команду, а затем, как ожидается, переговоры будут проходить на "регулярной" основе.
Американская сторона настаивала на том, что они привлекут Украину и Европейский Союз к переговорам в какой-то роли, но не обещали предоставить им место за столом. Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что "все, кто вовлечен в этот конфликт, должны с этим согласиться, это должно быть приемлемо для них".
Однако Россия исключила возможность размещения европейских миротворческих сил на Украине, а Лавров подчеркнул, что это было бы "совершенно неприемлемо", назвав расширение НАТО на восток "прямой угрозой Российской Федерации.
В долгосрочной перспективе обе страны хотят изучить возможности дальнейшего геополитического и экономического сотрудничества, при этом Рубио отметил "исключительные возможности", но только если они сначала согласятся на мирное соглашение по Украине, заявили США.
Главное из заявлений делегации России:
- Политика по сдерживанию России провалилась, это надо признать.
- Атака украинских дронов на нефтеперекачивающую станцию в Краснодарском крае - это, по сути, нападение на энергетическую инфраструктуру Казахстана.
- Россия ощутила полную решимость США к "движению вперед", Москва настроена так же.
- Сегодня мы налаживали отношения с США - и небезуспешно.
- США на переговорах предложили ввести мораторий на нападения на энергетические объекты, Россия объяснила, что не атакует гражданские объекты.
- Зеленского надо урезонить.
- Расширение НАТО - прямая угроза интересам России.
- Атака украинских дронов на насосную станцию КТК лишь должна укрепить всех во мнении, что Зеленскому нужно дать по рукам.
- Появление войск из тех же стран НАТО, но под чужим флагом, флагом Евросоюза или национальным - неприемлемо.
- Плана урегулирования якобы из трех пунктов глава МИД РФ Сергей Лавров не видел.
- Чтобы не допустить торпедирование российско-американских отношений, нужно их налаживать, чем мы и занимались.
- Параллельно будем создавать условия, чтобы наше сотрудничество возобновилось в полном объеме и расширилось на самые разные сферы.
- Россия и США согласились, что нужно делать все, чтобы объединять усилия в геополитических сферах и экономических делах.
- Румыния и еще ряд стран ЕС поговаривают о территориальных претензиях к Украине.
- Разговор с представителями США был очень полезным, стороны начали слушать и слышать друг друга;
- РФ и США договорились обеспечить скорейшее назначение послов в Вашингтоне и Москве
- Взаимопонимание РФ и США по ряду вопросов не значит сближения позиций;
- РФ и США практически договорились "раз и навсегда" решить вопросы с функционированием дипмиссий двух стран;
- РФ объяснила США, что поглощение НАТО Украины станет прямой угрозой Москве;
- Появление войск НАТО на территории Украины неприемлемо для РФ.
Заявления Рубио по итогам переговоров делегаций России и США:
- Работа по завершению конфликта на Украине потребует "сложной и напряженной дипломатии" длительное время
- Завершение конфликта на Украине потребует уступок со всех сторон и возможно только при их согласии, условия должны быть "приемлемыми"
- Трамп желает завершить конфликт на Украине справедливо и не допустить его возобновления "через 2-3 года"
- Евросоюз в какой-то момент должен оказаться за столом переговоров, так как вводил санкции против России
- Будущее переговорного процесса по Украине определится готовностью сторон "выполнять свои обещания", это покажут ближайшие недели
- Окончание конфликта на Украине откроет России и США путь к сотрудничеству в экономике и геополитике
- Значимых контактов США с Россией не было почти три года, встреча в Эр-Рияде заложила основу для будущего взаимодействия
- Работа по восстановлению деятельности диппредставительств России и США может быть довольно быстрой
- Восстановление нормальной работы дипмиссий США и России - "следующий этап" переговорного процесса двух стран
- США считают невозможным вести переговоры с Россией по Украине без нормальной работы дипмиссий
США выбрали Келлога своим представителем в переговорную группу с Россией по Украине.