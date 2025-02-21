Погода
$ 87.34 - 87.81
€ 91.17 - 92.07

Дэниэл Дюбуа снялся с боя за титул IBF против Джозефа Паркера из-за болезни

241  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Британский супертяжеловес Дэниэл Дюбуа снялся с запланированного титульного боя IBF против Джозефа Паркера из-за болезни. Поединок должен был состояться 22 февраля 2025 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в рамках андеркарда реванша Артура Бетербиева с Дмитрием Биволом.

27-летний Дюбуа был признан неспособным выйти на ринг после медицинского обследования. Точная причина его недомогания не раскрывается, но его команда и промоутер Фрэнк Уоррен подтвердили вынужденное решение, выразив надежду на его скорейшее выздоровление.

В связи с этим, новым соперником Паркера стал Мартин Баколе из Демократической Республики Конго. 31-летний Баколе имеет рекорд 21 победа и 1 поражение, а его последняя победа была одержана нокаутом над Джаредом Андерсоном в августе. Несмотря на короткое уведомление, он согласился выйти на бой, а Паркер выразил готовность к поединку.

Из-за этой неожиданной замены титул чемпиона мира IBF больше не будет стоять на кону в предстоящем бою. Теперь фанаты и аналитики внимательно следят за тем, как это повлияет на событие.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/443177
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  