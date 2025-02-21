Дэниэл Дюбуа снялся с боя за титул IBF против Джозефа Паркера из-за болезни

Британский супертяжеловес Дэниэл Дюбуа снялся с запланированного титульного боя IBF против Джозефа Паркера из-за болезни. Поединок должен был состояться 22 февраля 2025 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в рамках андеркарда реванша Артура Бетербиева с Дмитрием Биволом.

27-летний Дюбуа был признан неспособным выйти на ринг после медицинского обследования. Точная причина его недомогания не раскрывается, но его команда и промоутер Фрэнк Уоррен подтвердили вынужденное решение, выразив надежду на его скорейшее выздоровление.

В связи с этим, новым соперником Паркера стал Мартин Баколе из Демократической Республики Конго. 31-летний Баколе имеет рекорд 21 победа и 1 поражение, а его последняя победа была одержана нокаутом над Джаредом Андерсоном в августе. Несмотря на короткое уведомление, он согласился выйти на бой, а Паркер выразил готовность к поединку.

Из-за этой неожиданной замены титул чемпиона мира IBF больше не будет стоять на кону в предстоящем бою. Теперь фанаты и аналитики внимательно следят за тем, как это повлияет на событие.