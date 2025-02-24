Бронни Джеймс блистает в G-лиге, заставляя критиков молчать

Баскетболист Бронни Джеймс продолжает укреплять свои позиции как перспективный игрок НБА, выдавая впечатляющее выступление в G-лиге. Выступая за "South Bay Lakers", сын суперзвезды НБА Леброна Джеймса устроил настоящее шоу в уверенной победе со счетом 118-98 над "Valley Suns".

Джеймс завершил игру с 24 очками, реализовав 10 из 16 бросков с игры. Также он добавил в свою статистику пять подборов и шесть передач, демонстрируя свой разносторонний стиль игры. Это его четвертая игра за последние пять матчей, в которой он набрал 20 и более очков, что свидетельствует о его растущей уверенности и стабильности на площадке.

За последние шесть матчей регулярного сезона Джеймс в среднем набирает 23 очка, делает пять подборов и раздает пять передач за игру. Его эффективность бросков также значительно улучшилась: 46% реализации с игры, 43% попаданий из-за дуги и 79% точности штрафных бросков, что в итоге составляет 60% истинной эффективности бросков.

Недавние выступления Джеймса не остались незамеченными - он получает похвалу как от аналитиков, так и от фанатов НБА. Многие начинают видеть в нем будущего игрока элитного уровня, а некоторые даже предполагают, что он может занять важную роль в высшей лиге.

С каждой игрой Бронни Джеймс продолжает доказывать, что его талант выходит за рамки известной фамилии. Если он сохранит текущий уровень игры, вызов в НБА может случиться гораздо раньше, чем ожидалось.