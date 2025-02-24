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ГКНБ и директора школ Каракола обсудили борьбу с коррупцией и буллингом

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- Назгуль Абдыразакова
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ГКНБ провёл совещание с участием директоров школ города Каракол. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По её данным, основная цель заседания - обсуждение проблем в системе образования, усиление борьбы с коррупцией, устранение буллинга среди школьников, противодействие распространению синтетических наркотиков и проведение разъяснительной работы.

В этой связи в рамках заседания было предложено использовать инновационные подходы для повышения уровня образования учащихся, улучшения профессиональной квалификации учителей и укрепления сотрудничества с родителями. Также отмечена необходимость реализации специальных программ поощрения учащихся, победивших в предметных олимпиадах, и учителей, помогавших в их подготовке.

Кроме того, обсуждались вопросы профилактики и борьбы с коррупцией в школах. Отмечалось, что её негативные проявления начинаются уже в начальных классах.

В ходе мероприятия Каракольский городской отдел образования подвергся критике за то, что, несмотря на наличие формальных отчётов, школьники фактически не демонстрируют значительных достижений. Так, отсутствие итоговых результатов на городских, областных и республиканских предметных олимпиадах свидетельствует о низком качестве образования. Наряду с этим в Иссык-Кульской области нет учащихся, получивших аттестат "Алтын тамга". В связи с этим в школах намечены конкретные шаги по усилению антикоррупционной деятельности, защите прав детей и повышению качества образования.

По официальной информации, в Иссык-Кульской области насчитывается 190 школ, где обучаются 100 179 учеников. Количество учителей составляет 7 150 человек. В среднем на одного педагога приходится 14 учеников. При этом в регионе наблюдается дефицит кадров - не хватает 57 учителей.

Отметим, что 31 школа в области работает в одну смену, 154 - в две смены, а в пяти школах обучение ведётся в три смены. В целом школы Каракола вынуждены работать в три смены из-за высокой загруженности. Есть случаи, когда в одном классе учатся до 50 детей.

На территории Каракола находятся 12 муниципальных общеобразовательных учреждений, где обучаются 18 123 ученика. Ежегодно около 600 выпускников заканчивают школы города.


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URL: https://www.vb.kg/443248
Теги:
ГКНБ, Каракол, коррупция, школа
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