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С 26 февраля в КР начался рейд по контролю за общественным транспортом

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- Назгуль Абдыразакова
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С 26 февраля по 2 марта в Кыргызстане пройдет рейд "Общественный транспорт" по всей стране. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД.

По ее данным, мероприятие направлено на усиление контроля за деятельностью автобусов осуществляющих перевозки пассажиров.

В последнее время наблюдается рост случаев, когда водители общественного транспорта игнорируют установленные места для посадки и высадки пассажиров, останавливаясь до автобусных остановок. Это создает помехи другим участникам дорожного движения и приводит к образованию пробок. Более того, зафиксированы случаи, когда водители отвлекаются на мобильные телефоны или курят во время вождения, ставя под угрозу безопасность пассажиров.

В рамках рейда особое внимание будет уделено техническому состоянию общественного транспорта. За нарушения, такие как посадка и высадка пассажиров в неположенных местах и неправильная парковка во втором или третьем ряду на остановках, предусмотрены штрафы в размере от 1000 до 3000 сомов.

Данный рейд является частью усилий по повышению безопасности на дорогах и улучшению качества обслуживания пассажиров в общественном транспорте.


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URL: https://www.vb.kg/443342
Теги:
рейд, Кыргызстан, общественный транспорт, ГУОБДД
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