Жамал Фронтбек кызы: Мы три года боролись за фото в паспорте в платке

Чтобы добиться возможности фотографироваться в паспортах в платках, нам понадобилось три года. Об этом на круглом столе "Вклад женщин в развитие и укрепление семейных и нравственных основ общества" в Бишкеке заявила председатель правления в ПООЖ "Мутакалим" Жамал Фронтбек кызы.

"Мы опираемся на опыт нашей организации, потому что она является первой женской организацией в Кыргызстане и, можно сказать, даже в постсоветском пространстве. Подобных организаций в истории Кыргызстана не существовало. Наша организация боролась в течение трех лет, начиная с 1996 года, чтобы открыть женскую организацию, так как аналогичной не было.

После распада Советского Союза это было что-то новое. Только в 1999 году, через три года, мы зарегистрировались в Государственном агентстве по делам религий 6 сентября, а уже 6 января 2000 года прошли регистрацию в Министерстве юстиции. Таким образом, у нашей организации есть два направления.

Мы являемся как светской, так и религиозной организацией. Наша основная идея заключается в том, что мы являемся мостом между светской и религиозной жизнью.

В прошлом году мы написали концепцию на 5 лет. Каждые пять лет мы пересматриваем свое видение и направления. Мы стремимся создать мир, в котором светское и религиозное сообщества будут едины. Наша миссия заключается в том, чтобы каждая женщина и девочка жили в безопасности, верили в свои силы, имели доступ к образованию, социальной защите и здравоохранению. Это очень важно. В 2024-2028 годах наши основные четыре стратегических направления будут следующими:

Первое - продвижение женского лидерства, а также вопросов здоровья и прав сообщества. Мы приглашаем женщин из-за рубежа, обмениваясь опытом.

Второе стратегическое направление - развитие миростроительства, профилактика радикализма, социальной сплоченности и патриотизма. Мы работаем в этом направлении более 18 лет.

Третья стратегическая цель - продвижение экономических, экологических и цифровых прав в сообществе, а также создание возможностей для женщин, мужчин и молодежи.

Четвертое, последнее стратегическое направление - развитие благотворительности нашей организации, что также является одной из наших главных целей.

У нашей организации есть 11 филиалов по всему Кыргызстану: в Оше, Араване, Кара-Кулдже, Таласе, Джалал-Абаде, Иссык-Кульской области, городе Балыкчи, городе Караколе, Нарынской области и Чуйской области (Токмок и Бишкек).

Также мы активно работаем с заключенными женщинами в колонии №2, призываем их к патриотизму, любви и поддержке государственной политики, а также благотворительности. Все понимают, что Кыргызстан - светское государство. В начале формирования нашего государства возникали вопросы о том, как быть с религиозными атрибутами. Как я уже сказала, наша организация является мостом между светскостью и религиозностью. В 2007 году мы получили официальное разрешение на фотографирование женщин в платках для паспортов в Кыргызстане, и первой фотографией была моя.

Чтобы добиться возможности фотографироваться в паспортах в платках, нам понадобилось три года. Мы собрали 300 тысяч подписей и написали письма президентам нашей страны, экс-президентам Аскару Акаеву и Курманбеку Бакиеву, а также в Жогорку Кенеш. Эта работа была очень масштабной, и я благодарна всем мусульманам нашей страны, которые поддерживали нашу инициативу.

Проблемы, связанные с платками, возникли после распада Советского Союза, когда начались дискуссии о светскости и демократии. Этот вопрос был очень актуальным. Наша организация с 1996 года активно борется за то, чтобы мусульманские женщины имели возможность получать образование в платках, как в школах, так и в вузах, а также право работать, - сказала Жамал Фронтбек кызы.