Оборот Ozon Кыргызстан вырос более чем в 10,5 раз в 2024 году

Ozon Holdings PLC объявляет неаудированные финансовые результаты за четвертый квартал и полный 2024 год. Оборот (GMV), включая услуги, за 2024 год вырос на 64% г/г до 2,64 трлн сомов. Скорр. EBITDA Ozon по итогам года положительная, показатель достиг рекордных 36,892 млрд сомов. По итогам 2025 года компания ожидает рост оборота (GMV) на 30–40% год к году, при скорр. EBITDA на уровне 64,4–73,6 млрд сомов.

Выручка сегмента e-commerce увеличилась в четвертом квартале 2024 года на 60% год к году, до 174,98 млрд сомов, а в 2024 году - на 36% год к году до 504,4 млрд сомов.

Оборот (GMV), включая услуги, в 2024 году вырос на 64% год к году и превысил 2,64 трлн сомов. Рост обеспечили результаты предпринимателей: их оборот на Ozon в 2024 году увеличился на 69%, а доля в обороте маркетплейса достигла 85,4%. При этом оборот Ozon Кыргызстан в 2024 году показал рост более чем в 10,5 раз год к году.

Число активных продавцов маркетплейса выросло до 600 тыс., из них более 80% проживает в регионах России. Количество продавцов из Кыргызстана выросло в 2 раза.

Благодаря инвестициям в развитие платформы и логистической инфраструктуры, число активных покупателей в 2024 году выросло до 56,5 млн (+10,4 млн г/г). Количество покупателей из Кыргызстана увеличилось более чем в 5 раз год к году. При этом их лояльность к платформе продолжает расти: по итогам года каждый клиент в среднем заказывает на Ozon уже 26 раз в год. В 2024 году компания доставила 1,471 млрд заказов - на 52% больше, чем годом ранее. Лояльность пользователей в Кыргызстане растет еще сильнее: по итогам 2024 года покупатели Ozon Кыргызстан совершили в 10,5 раз больше заказов, чем годом ранее.

В 2024 году Ozon нарастил логистические площади более чем в 1,5 раза год к году - общая площадь складской инфраструктуры под управлением компании превысила 3,5 млн кв. метров. Ozon развивает логистическую инфраструктуру в Кыргызстане с начала 2023 года. По итогам 2024 года логистические мощности компании насчитывают сортировочный центр в Бишкеке и пункт приема заказов на территории рынка Дордой. Кроме того, компания активно развивает сеть пунктов выдачи заказов.

Количество пунктов выдачи заказов на конец 2024 года достигло 60 тысяч, из которых почти 25 тыс. находятся в городах с населением до 50 тысяч человек.

В 2024 году самой быстрорастущей товарной категорией маркетплейса стала одежда - оборот по ней за 2024 год вырос на 86% г/г. По итогам года количество покупателей одежды, обуви, аксессуаров на маркетплейсе за прошедший год достигло 35,7 млн человек.

* Рублевые показатели отчетности переведены в сомы по среднему курсу 2024 года.

Ozon - мультикатегорийный маркетплейс с развитой логистической сетью. Компания ведет бизнес в Казахстане, Армении, Беларуси, России, Кыргызстане, Узбекистане, Азербайджане, Грузии, а также в Китае и Турции. На площадке представлено более 370 млн товарных наименований в более чем 20 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. 56,5 млн активных покупателей уже получают заказы с помощью развитой логистической инфраструктуры Ozon, которая также позволяет более 600 тысячам предпринимателей продавать свои товары в России и странах СНГ.