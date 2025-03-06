Погода
$ 87.37 - 87.83
€ 91.37 - 92.37

В КР на ирригационную отрасль в 2024 году было выделено 5 млрд сомов

179  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики провело заседание, на котором были подведены итоги 2024 года.

На годовой коллегии был представлен отчет о проделанной работе по пяти приоритетным направлениям водных ресурсов, сельского хозяйства и переработки в Араванском, Нарынском, Тюпском, Жайылском, Лейлекском, айтматовском, Ноокенском районах.

Ранее первый заместитель министра Жаныбек Керималиев в своем докладе по пяти приоритетным направлениям деятельности министерства отметил, что в 2024 году из республиканского бюджета на ирригационную отрасль выделено 5 млрд. сомов. Освоенные средства составили 5 млрд. сомов, что составляет 651,9 млн. сомов. 486,9 млн сомов, или 97,1 процента.

На освоенные финансовые средства выполнены следующие мероприятия:

-На капитальный ремонт из республиканского бюджета на 2024 год предусмотрено 924,0 млн. сомов , по итогам года-891,0 млн. .финансирование выполнено на 96,4 процента. На эти средства отремонтировано 626,0 км каналов, 596 гидротехнических сооружений, 250 водомерных постов, 115 насосных станций, 221 насосный агрегат, заменено 30 агрегатов, очищено 150,0 км коллекторно-дренажных систем.

На приобретение спецтехники на 2024 год из республиканского бюджета выделено 366,7 млн. сомов, закуплено 104 единицы спецтехники.

На реализацию государственной программы развития ирригации из республиканского бюджета по статье "Капитальные вложения" на 2024 год выделены финансовые средства в размере 1000,0 млн. сомов. В 2024 году проведены проектные работы на 14 объектах и строительные работы на 19 объектах. На 6 водохозяйственных объектах проведены строительные работы, в результате которых освоено 200 га новых земель, 4996 га земель обеспечены поливной водой.

В 2024 году построены и на 100% введены в эксплуатацию системы водоснабжения 40 сел, предусмотренные планом по обеспечению населенных пунктов чистой питьевой водой. В результате обеспечено чистой водой 136623 человека сельской местности, выполнено на 110% по сравнению с прошлым годом


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/443557
Теги:
Минсельхоз, сельское хозяйство, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  