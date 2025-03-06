В КР на ирригационную отрасль в 2024 году было выделено 5 млрд сомов

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики провело заседание, на котором были подведены итоги 2024 года.

На годовой коллегии был представлен отчет о проделанной работе по пяти приоритетным направлениям водных ресурсов, сельского хозяйства и переработки в Араванском, Нарынском, Тюпском, Жайылском, Лейлекском, айтматовском, Ноокенском районах.

Ранее первый заместитель министра Жаныбек Керималиев в своем докладе по пяти приоритетным направлениям деятельности министерства отметил, что в 2024 году из республиканского бюджета на ирригационную отрасль выделено 5 млрд. сомов. Освоенные средства составили 5 млрд. сомов, что составляет 651,9 млн. сомов. 486,9 млн сомов, или 97,1 процента.

На освоенные финансовые средства выполнены следующие мероприятия:

-На капитальный ремонт из республиканского бюджета на 2024 год предусмотрено 924,0 млн. сомов , по итогам года-891,0 млн. .финансирование выполнено на 96,4 процента. На эти средства отремонтировано 626,0 км каналов, 596 гидротехнических сооружений, 250 водомерных постов, 115 насосных станций, 221 насосный агрегат, заменено 30 агрегатов, очищено 150,0 км коллекторно-дренажных систем.

На приобретение спецтехники на 2024 год из республиканского бюджета выделено 366,7 млн. сомов, закуплено 104 единицы спецтехники.

На реализацию государственной программы развития ирригации из республиканского бюджета по статье "Капитальные вложения" на 2024 год выделены финансовые средства в размере 1000,0 млн. сомов. В 2024 году проведены проектные работы на 14 объектах и строительные работы на 19 объектах. На 6 водохозяйственных объектах проведены строительные работы, в результате которых освоено 200 га новых земель, 4996 га земель обеспечены поливной водой.

В 2024 году построены и на 100% введены в эксплуатацию системы водоснабжения 40 сел, предусмотренные планом по обеспечению населенных пунктов чистой питьевой водой. В результате обеспечено чистой водой 136623 человека сельской местности, выполнено на 110% по сравнению с прошлым годом