Юные футболистки Кыргызстана начали чемпионат CAFA-2025 в Душанбе с победы

Футболистки юношеской сборной Кыргызстана продемонстрировали отличную игру на старте чемпионата Центральноазиатской футбольной ассоциации (CAFA) 2025 года в Душанбе, одержав победу в своём первом матче. Этот успех стал важным достижением для женского футбола в стране и показал высокий уровень подготовки команды.

Победа на таком престижном турнире стала важным этапом в развитии юных спортсменок, укрепив уверенность в своих силах и стимулируя дальнейшее стремление к победам. Участие в чемпионате CAFA-2025 открывает новые возможности для игроков, а также повышает интерес к женскому футболу в Кыргызстане, вдохновляя будущие поколения спортсменок.