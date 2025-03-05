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Юные футболистки Кыргызстана начали чемпионат CAFA-2025 в Душанбе с победы

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- Самуэль Деди Ирие
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Футболистки юношеской сборной Кыргызстана продемонстрировали отличную игру на старте чемпионата Центральноазиатской футбольной ассоциации (CAFA) 2025 года в Душанбе, одержав победу в своём первом матче. Этот успех стал важным достижением для женского футбола в стране и показал высокий уровень подготовки команды.

Победа на таком престижном турнире стала важным этапом в развитии юных спортсменок, укрепив уверенность в своих силах и стимулируя дальнейшее стремление к победам. Участие в чемпионате CAFA-2025 открывает новые возможности для игроков, а также повышает интерес к женскому футболу в Кыргызстане, вдохновляя будущие поколения спортсменок.


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URL: https://www.vb.kg/443573
Теги:
Таджикистан, футбол, Кыргызстан
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