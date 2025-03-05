Интернет и связь для всей семьи – подключайте один тариф на всех в "Мой О!"

Хотите максимум возможностей для всей семьи без лишних хлопот?

"Семья Премиум" объединяет топовые пакеты от О! и Saima в одном удобном тарифе, главное удобство которого в том, что оплата списывается с одного номера за всё! Больше не нужно следить за балансом каждой SIM-карты отдельно, а подключить просто – через приложение "Мой О!".

Что внутри "Семья Премиум"?

• Стабильный домашний интернет до 500 Мбит/с с интерактивным ТВ и 5 онлайн-кинотеатрами;

• Скоростной безлимитный мобильный интернет и связь на 3 SIM-карты с бесплатной раздачей Wi-Fi;

• По 100 минут для звонков на другие сети на каждом номере в семье;

Всё это всего за 1990 сомов в месяц на всех – это экономия до 50% на связи и интернете! При необходимости можно добавить ещё 2 номера.

Как подключиться?

Всё просто и без визитов в офис. Подключиться к тарифу "Семья Премиум" можно не выходя из дома через приложение "Мой О!" (скачайте или обновите приложение, если уже используете) или в любом из фирменных магазинов O!Store.

"Семья Премиум" – Выгодно. Удобно. Безлимитно.

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Подключение к тарифу доступно во всех областях страны для новых абонентов ЗАО "SAIMA TELECOM" при наличии технической возможности подключения по вашему адресу. Проверить возможность подключения можно в приложении "Мой О!" или уточнить в O!Store. Команды управления тарифом, правила подключения дополнительных номеров и другая подробная информация о тарифе "Семья Премиум" на сайте o.kg.

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Лицензия ГАС при ГКИТиС КР № 03-292-КР от 24.11.2003.