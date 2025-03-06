В Бишкеке домушник проник в квартиру и украл золото на 60 тыс. сомов

В Бишкеке задержан подозреваемый в совершении квартирной кражи. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

По ее данным, 3 марта в милицию обратилась О.С. с просьбой принять меры в отношении неизвестного лица, которое в указанный день около 07:45 проникло в ее квартиру, расположенную в жилом массиве Джал, и тайно похитило золотые ювелирные изделия на сумму 60 250 сомов. После этого злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 205 ("Кража") УК Кыргызской Республики.

В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый К.А. 2003 года рождения, которого водворили в ИВС.

В настоящее время устанавливается его возможная причастность к другим аналогичным преступлениям. Ленинский районный суд избрал меру пресечения в виде электронного наблюдения (браслет).

Расследование продолжается.