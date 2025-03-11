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Садыр Жапаров: Нам могут выдать Бакиева при условии, что мы его не посадим

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В интернете распространяются неподтвержденные сообщения о том, что Максим Бакиев, сын бывшего президента Курманбека Бакиева, якобы прилетел в Бишкек на частном самолете. Эти слухи вызвали активные дискуссии в обществе.

ГКНБ официально опроверг данную информацию, однако общественное обсуждение не утихает. В связи с этим агентство "Кабар" обратилось за комментарием к президенту Садыру Жапарову, который прояснил некоторые обстоятельства ситуации.

Здравствуйте! Хотели бы получить от Вас комментарий по информации, которая уже два дня обсуждается в обществе. Ряд сайтов, которые часто распространяют ложные сведения, сообщают, что Максим Бакиев приехал в Кыргызстан. Некоторые люди даже поверили в эту информацию. Может ли Максим Бакиев вернуться в Кыргызстан? И, если бы это действительно произошло, как бы на это отреагировали власти?

- Максим и Жаныш Бакиевы были приговорены к пожизненному заключению. Если они вернутся, то сразу попадут в тюрьму. Судебный приговор вступил в законную силу, и никто не может его изменить. Он не подлежит пересмотру. Поэтому в их выдаче было категорически отказано. Ведь мы не можем не посадить их в тюрьму.

Что касается Курманбека Бакиева, по нему ведутся переговоры. Нам говорят: "Если не посадите, то готовы его передать". Аналогичная ситуация и с Сапаром Исаковым – "Если не посадите, готовы передать хоть сегодня". Мы думаем над этим. С одной стороны, можно ведь согласиться, привезти их и допросить по делу ТЭЦ, по делу музея? Пусть расскажут, кто и сколько денег получил. А возвращение украденных средств в бюджет – это уже задача силовых структур. Ведь миллиарды украденных средств мы именно такими путями и возвратили.

То же касается и Курманбека Бакиева. Речь идет о том, сколько денег хранилось в ячейках. Также обсуждается похищенный из офиса Максима золотой концентрат. Каков был его объем в тоннах?

Мы могли бы заслушать его, как вторую сторону по событиям апреля, июня и другим делам и, наконец, поставить в них точку. Ведь народ уже 15 лет требует: "Почему не можете доставить их из той же Москвы или Минска?"

Те, кто распространяет ложную информацию, вероятно, услышали об этих переговорах. Вот и решили раздуть слух о Максиме Бакиеве. Как было бы хорошо, если бы он действительно приехал! Мы бы его посадили, а миллиарды вернулись бы в бюджет.


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URL: https://www.vb.kg/443782
Теги:
Максим Бакиев, Садыр Жапаров, президент, Кыргызстан
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