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Болельщики "Эстегляля" в ярости из-за поступка футболиста из КР Жоэля Кожо

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- Самуэль Деди Ирие
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Болельщики иранской футбольной команды "Эстегляль" выразили свое недовольство по поводу обмена футболками полузащитника Жоэля Кожо с футбольной легендой Криштиану Роналду во время недавнего матча. Этот инцидент вызвал волну критики со стороны фанатов клуба.

Хотя некоторые считают обмен футболками актом уважения к одному из величайших футболистов в истории, многие болельщики "Эстегляля" расстроены тем, что это отвлекло внимание от игры, тем более, что команда борется за высокие места на национальной и международной аренах.

Некоторые фанаты посчитали этот инцидент неуважением к наследию "Эстегляля" и целям клуба. Многие считают, что Кожо должен был проявить больше преданности команде, особенно в такой важный момент.

С другой стороны Кожо мог воспринять обмен футболками как уникальную возможность встретиться с Роналду, с которым многие футболисты мечтают пообщаться. Тем не менее для болельщиков "Эстегляля" этот поступок стал поводом для жарких дебатов о лояльности и приоритетах при представлении клуба.

Как будет развиваться ситуация, пока неизвестно, но этот инцидент подчеркивают высокие ожидания, которые болельщики "Эстегляля" предъявляют к игрокам и команде. Влияние этого скандала на отношения Кожо с фанатами и будущее клуба еще предстоит выяснить.


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URL: https://www.vb.kg/443849
Теги:
футбол, Иран, Кыргызстан
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