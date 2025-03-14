Кыргызстан и Южная Корея ведут переговоры о поставках сырья для чипов

Состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Аиды Исмаиловой с исполнительным вице-президентом одной из крупнейших мировых компаний по производству полупроводников SK Hynix господином Джун Чоем. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, в ходе переговоров стороны обсудили возможности сотрудничества в сфере обеспечения устойчивых цепочек поставок. Аида Исмаилова подчеркнула, что Кыргызстан обладает значительными запасами редкоземельных металлов, необходимых для производства чипов, и предложила совместную разработку и добычу данных ресурсов.

Представители SK Hynix отметили стратегическую важность налаживания надежных поставок сырья и выразили заинтересованность в возможности сотрудничества с Кыргызской Республикой. Стороны договорились продолжить детальное изучение возможных форматов взаимодействия, направленных на укрепление партнерства в высокотехнологичной отрасли.

Справочно: SK Hynix – это одна из крупнейших мировых компаний по производству полупроводников, специализирующаяся на выпуске DRAM, NAND-флеш и других видов микросхем памяти. Компания занимает шестое место в мире среди производителей полупроводников, уступая таким компаниям, как Intel, Nvidia и Samsung.