"Лаборатория Кино", Борис Чернышев и кинематографисты из КР в Москве

АНО "Евразия" открыла образовательный патриотический форум "Лаборатория Кино". Он проходит с 14 по 20 марта в рамках международного движения "Победа 9/45" в Подмосковье (городской округ Мытищи).

Его цель - помочь молодым режиссёрам и сценаристам создавать фильмы о Великой Отечественной войне для сохранения исторической памяти и укрепления национальной идентичности, популяризации культурного наследия народов континента.

Торжественная церемония открытия "Лаборатории кино" состоялась 15 марта, в ней принял участие вице-спикер Госдумы РФ, председатель организационного комитета движения "Победа 9/45" Борис Чернышов.

Форум объединил больше 150 кинематографистов из Абхазии, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана. Они изучат основы киноискусства и научатся рассказывать о подвигах военных лет на языке кино.

Для участников организованы мастер-классы, лекции, практические занятия и другие активности. Также они посмотрят советский художественный фильм 1957 года "Летят журавли" режиссёра Михаила Калатозова.

В рамках "Лаборатории Кино" ежедневно будут проводиться занятия по истории кино, охватывающие основные этапы создания фильмов: продюсирование, режиссура, сценарий, операторское и актёрское мастерство, монтаж, звук. Перед участниками выступят актёры и деятели искусства, в том числе заслуженный артист России и телеведущий Александр Олешко и режиссёр Алексей Герман-младший.

Члены Молодёжной ассоциации кинематографистов Евразии (МАКЕ) смогут принять участие в конкурсе на создание креативного патриотического художественного видеоролика, отражающего память о событиях Великой Отечественной войны. Победители получат призы в виде съёмочного оборудования. Итоги конкурса будут объявлены в 80-ю годовщину Победы - 9 мая 2025 года.

В заключительный день мероприятия участники "Лаборатории Кино" почтут память героев, посетив Красную площадь и возложив цветы к Вечному огню.

АНО "Евразия" реализует различные программы, которые направлены на сохранение исторической памяти о поколении героев, и приурочила запуск международного патриотического движения "Победа 9/45" к Году защитника Отечества и в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. К участию в проекте приглашены Азербайджан, Армения, Беларусь, Венгрия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Сербия, Словакия, Узбекистан и другие страны. Первой к движению присоединилась Кыргызская Республика.

В центре городов-участников пройдут масштабные фестивали "Победа 9/45", которые объединят разные поколения. Это будет большой праздник с концертами и участием звезд российской эстрады, патриотических коллективов и салютом в честь героев Великой Победы.

Также будут организованы интерактивные площадки исторической реконструкции, фестивали полевой кухни, мобильные экспозиции по истории подвига народных героев и другие локальные акции.

АНО "Евразия" принимает активное участие в развитии киносообщества.

Первый масштабный фестиваль "Евразия-Кинофест" прошел в Москве в октябре 2024 года и объединил больше 250 кинематографистов и экспертов из 18 стран. Затем некоммерческая организация провела кинофорумы "Эхо "Евразия-Кинофест" в Кыргызстане, Абхазии и Армении. Проект является продолжением большого фестиваля "Евразия- Кинофест" и помогает укреплять уже созданное киносообщество. Следующий "Эхо "Евразия-Кинофест" запланирован в Беларуси.