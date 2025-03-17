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Тереза Йохауг победила на Кубке мира в Осло после неудач на чемпионате мира

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- Самуэль Деди Ирие
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Норвежская лыжница Тереза Йохауг вернулась на победный путь после разочарования на чемпионате мира. На этот раз она одержала уверенную победу на Кубке мира FIS по лыжным гонкам в Осло.

Соревнуясь на родной земле в Холменколлене, Йохауг продемонстрировала доминирующее выступление, финишировав с преимуществом в 16,5 секунд перед соотечественницей Астрид Øйре Слин. Третье место заняла немка Виктория Карл, отставшая на 53,4 секунды от победительницы.

Эта победа стала 88-й в карьере Йохауг на Кубке мира и шестой в сезоне 2024-2025. Она стала символом восстановления для спортсменки после того, как на чемпионате мира в Тронхейме она завоевала три серебряные медали и одну бронзовую, но не смогла стать чемпионкой.

"Я очень ждала этой гонки на родной земле, в Холменколлене. Сегодня у меня были отличные лыжи, хорошее самочувствие, и я просто наслаждалась этим процессом", - сказала Йохауг после финиша.

На чемпионате мира 2025 года Йохауг заняла бронзовую медаль в гонке на 50 км масс-стартом, уступив Фриде Карлссон из Швеции и Хейди Венг из Норвегии . Несмотря на свою безукоризненную соревновательную форму, лыжница подчеркнула важность семьи в своей жизни.

"Самое важное золото я уже имею рядом с трассой - это моя семья: Кристин и мой муж Нильс Якоб Хофф", - добавила она. "Жизнь - это не только лыжные гонки".

Победа в Осло вновь подтвердила статус Терезы Йохауг как одной из величайших лыжниц всех времён, продемонстрировав её способность восстанавливаться после неудач и снова достигать мирового уровня.


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URL: https://www.vb.kg/443973
Теги:
лыжный спорт, Норвегия
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