Тереза Йохауг победила на Кубке мира в Осло после неудач на чемпионате мира

Норвежская лыжница Тереза Йохауг вернулась на победный путь после разочарования на чемпионате мира. На этот раз она одержала уверенную победу на Кубке мира FIS по лыжным гонкам в Осло.

Соревнуясь на родной земле в Холменколлене, Йохауг продемонстрировала доминирующее выступление, финишировав с преимуществом в 16,5 секунд перед соотечественницей Астрид Øйре Слин. Третье место заняла немка Виктория Карл, отставшая на 53,4 секунды от победительницы.

Эта победа стала 88-й в карьере Йохауг на Кубке мира и шестой в сезоне 2024-2025. Она стала символом восстановления для спортсменки после того, как на чемпионате мира в Тронхейме она завоевала три серебряные медали и одну бронзовую, но не смогла стать чемпионкой.

"Я очень ждала этой гонки на родной земле, в Холменколлене. Сегодня у меня были отличные лыжи, хорошее самочувствие, и я просто наслаждалась этим процессом", - сказала Йохауг после финиша.

На чемпионате мира 2025 года Йохауг заняла бронзовую медаль в гонке на 50 км масс-стартом, уступив Фриде Карлссон из Швеции и Хейди Венг из Норвегии . Несмотря на свою безукоризненную соревновательную форму, лыжница подчеркнула важность семьи в своей жизни.

"Самое важное золото я уже имею рядом с трассой - это моя семья: Кристин и мой муж Нильс Якоб Хофф", - добавила она. "Жизнь - это не только лыжные гонки".

Победа в Осло вновь подтвердила статус Терезы Йохауг как одной из величайших лыжниц всех времён, продемонстрировав её способность восстанавливаться после неудач и снова достигать мирового уровня.