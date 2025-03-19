Путин поздравил спортсменок из РФ с победой на чемпионате мира по боксу

Президент России Владимир Путин поздравил российских спортсменок, одержавших победу на чемпионате мира по боксу среди женщин 2025 года, который прошел в сербском городе Ниш. Соответствующее поздравление было опубликовано на сайте Кремля, в котором подчеркивается мастерство и решимость чемпионок.

В своем сообщении президент похвалил спортсменок за их выдающиеся выступления, отметив их талант и мастерство на протяжении всего турнира.

"Уважаемые Нуне Григоровна, Елена Васильевна, Анастасия Владимировна, Салтанат Сериковна! Поздравляю вас с яркой и убедительной победой на чемпионате мира по боксу среди женщин Международной ассоциации бокса. На пути к золоту этого престижного турнира вы продемонстрировали талант и мастерство, заслужили признание многочисленных зрителей честными и бескомпромиссными поединками, по-настоящему чемпионским настроем, силой характера и воли. Молодцы!" - говорится в сообщении президента.

Президент также выразил уверенность, что общекомандный триумф российской сборной в сербском Нише вдохновит победительниц на новые достижения как в спорте, так и в жизни.