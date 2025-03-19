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Молодежная сборная Кыргызстана по теннису заняла 19-е место на Кубке Дэвиса

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- Самуэль Деди Ирие
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Молодежная сборная Кыргызстана по теннису приняла участие в отборочном раунде Кубка Дэвиса, который прошел в городе Кучинг (Малайзия). Турнир Asia Oceania Pre-Qualifying Davis Cup Juniors собрал команды со всего региона, и кыргызстанцы выступили достойно, заняв 19-е место из 22-х.

В составе команды были теннисисты Ридван Лоянов, Роман Ким и Атай Асеинов, под руководством тренера Амана Ысманалиева. В ходе турнира сборная Кыргызстана одержала победы в матчах против команд Ирака и Саудовской Аравии, но потерпела поражения от команд Бахрейна, Монголии и Лаоса. Эти результаты не позволили пройти в следующий этап соревнований.

Тренер команды отметил, что условия турнира были сложными: температура на корте достигала 32 градусов Цельсия, а влажность составляла 80%, что создавалось ощущение жары в 40 градусов. Один из игроков даже получил солнечный удар. Несмотря на эти трудности, тренер подчеркнул, что кыргызстанские теннисисты могли бы показать лучший результат при большем опыте.

Несмотря на неудачу, участие в таком престижном турнире стало важным опытом для молодежной сборной Кыргызстана, и тренеры надеются, что в будущем эти ребята смогут достичь больших успехов на международной арене.


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URL: https://www.vb.kg/444074
Теги:
теннис, турнир, Кыргызстан
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