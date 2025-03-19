"КР получил не только свои скважины, но и таджикские на участке Катта-Туз"

На объединенном заседании комитетов Жогорку Кенеша заместитель председателя кабинета министров КР – председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев рассказал депутатам, какие скважины Кыргызстан забрал себе на спорной территории в Баткенской области.

По словам специального представителя кабинета министров по приграничным вопросам Администрации президента Назирбека Борубаева, все скважины, которые разрабатывала "Кыргызнефть", остались у нас. "Мы теперь взяли еще скважины, которые пробурили таджики на этой земле", - сказал он.

Камчыбек Ташиев заявил, что Кыргызстан оставил себе свои скважины, еще дополнительно забрал скважины таджиков.

Источник: Кабар