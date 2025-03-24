В РУз признали право афганцев отводить воду из Амударьи для канала Кош-Тепа

Министр водного хозяйства Узбекистана Шавкат Хамраев, комментируя строительство талибами* канала Кош-Тепа (Куштепа), заявил, что у временного правительства Афганистана тоже есть право на воду из Амударьи. Слова чиновника, произнесенные 18 марта на встрече с представителями общественности и СМИ, цитирует "Газета.uz".

При этом глава узбекского ведомства так и не ответил прямо на вопрос журналистов, когда канал Кош-Тепа начнет оказывать влияние на республику.

"Мы что, должны брать в руки оружие и идти воевать? Нет. Мы налаживаем отношения, ведем диалог, поддерживаем родственные связи. Постепенно будем объяснять афганцам, что им нужно брать свою долю воды. Потому будут документы, переговоры, рабочие визиты", - заключил министр.

Он добавил, что с приграничным государством необходимо сохранять добрососедские отношения и не придавать значения различным домыслам и слухам. Как напомнил Хамраев, долгие годы обсуждалось строительство водных объектов в Таджикистане и Кыргызстане, что приводило к росту напряженности между народами. Но в подобных случаях нужно показать доброту по отношению к окружающим.

"Просто возьмите вечером плов, зайдите к соседу, и увидите, какой он хороший человек. Он тоже ответит вам добром", - развил свою мысль чиновник.

Как рассказал Хамраев, за последнее время он четырежды ездил в Афганистан, и всегда узбекскую делегацию принимали "как родных". Причем афганская сторона заверила, что не расстроит соседнюю республику по вопросу канала Кош-Тепа, уточнил руководитель Минводхоза. Министр также отметил, что при текущих темпах строительства водоема проект завершится в 2028 году.

В октябре 2023 года талибы завершили возведение первого участка Кош-Тепа, подчеркнув, что объект необходим стране для управления водными ресурсами. Вместе с тем власти Афганистана попросили соседей по региону, особенно Узбекистан, не беспокоиться по поводу канала и заявили, что готовы решать вопросы "по дипломатическим каналам".

Официальный Ташкент неоднократно выражал обеспокоенность тем, что афганский проект окажет неблагоприятное воздействие на сельское хозяйство республики. По мнению специалистов, Кош-Тепа также усугубит катастрофу Аральского моря, отводя воду из Амударьи. Экологи в свою очередь предупреждали, что ввод канала в эксплуатацию станет ударом по водоснабжению всех стран в бассейне этой реки.

Канал Кош-Тепа строят с марта 2022 года. В Афганистане заявили, что он необходим для орошения 555 тысяч гектаров неплодородных районов севера страны, чтобы выращивать тут пшеницу и подсолнечник.

Канал будет брать начало в уезде Калдар провинции Балх, граничащей с Узбекистаном, и проходить по провинции Джаузджан до района Андхой провинции Фарьяб. Его длина составит 285 км, ширина - 100 м.

Но движение "Талибан" видит в реализации проекта и экономическую выгоду. Летом прошлого года сообщалось, что по подсчетам экспертов, после возведения всех участков Кош-Тепа будет приносить Афганистану ежегодный доход на уровне $500 млн.

Источник: Фергана