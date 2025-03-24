Экспорт антуриума в Сингапур открывает новые горизонты для флористики Индии

Важный шаг на пути к расширению экспорта флористической продукции из Северо-восточного региона Индии: Мизорам отправил первую партию цветов антуриума в Сингапур. Это событие открыло новые возможности для местных фермеров и укрепило позиции Индии на мировом рынке флористики.

В феврале 2025 года в Мизораме состоялся важный момент для индийской флористики: первая партия цветов антуриума была отправлена из Айзала в Сингапур. Это событие стало результатом тесного сотрудничества Агентства по развитию экспорта сельскохозяйственной и переработанной пищевой продукции (APEDA) и Департамента садоводства правительства Мизорама. Партия, включающая 1024 срезанных цветка (70 кг), упакованных в 50 коробок, была отправлена компанией IVC Agrovet Pvt. Ltd. и прошла через Калькутту.

Антуриум является одной из самых популярных культур, выращиваемых в Мизораме. Его успешное культивирование сыграло важную роль в улучшении экономической ситуации в регионе, при этом данный бизнес предоставляет возможности для местных фермеров, включая женщин. Более того, ежегодный "Фестиваль антуриума" не только популяризирует культуру, но и привлекает туристов.

Цветы были произведены Кооперативом производителей антуриума Zo, что является важным шагом в расширении экспорта флористической продукции из региона. Эта партия стала частью более широкой инициативы, направленной на развитие местного флористического сектора и укрепление его позиций на международном рынке.

Важной вехой для этого события стало участие в Международной конференции и встрече покупателей и продавцов (IBSM), организованной APEDA в декабре 2024 года. В ходе встречи было налажено сотрудничество с девятью международными покупателями из таких стран, как Сингапур, ОАЭ и Россия, что открывает новые горизонты для флористической продукции из Мизорама.

Мизорам имеет огромный потенциал для экспорта садоводческих и флористических товаров. В 2023-2024 году Индия экспортировала флористической продукции на сумму 86,62 миллиона долларов США, и этот первый шаг из Мизорама в Сингапур является значимым шагом в развитии этого направления. APEDA продолжает активно поддерживать развитие этого рынка, способствуя продвижению продукции на международной арене.

Экспорт антуриума стал важным шагом для местных фермеров и местной экономики, открывая новые возможности для роста и процветания флористической отрасли Мизорама и всего региона.