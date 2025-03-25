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Кыргызская сборная по боксу проводит сборы в Урумчи с 19 по 30 марта

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- Самуэль Деди Ирие
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С 19 по 30 марта 2025 года национальная сборная Кыргызстана по боксу проводит учебно-тренировочные сборы в Урумчи (Китай). Это тренировка входит в календарный план Дирекции по олимпийским видам спорта на 2024 год и является важным этапом подготовки к предстоящим международным турнирам.

В составе сборной Кыргызстана выступают сильнейшие боксеры страны, распределенные по весовым категориям:

51 кг: Анваржон Ходжиев

54 кг: Санжай Сейдакматов, Зафарбек Камилов

57 кг: Тургунбек Иманкадыров, Ислам Торобаев

63.5 кг: Оомат Белекбаев, Мунарбек Сейитбек уулу, Омар Ливаза

71 кг: Элдар Турдубаев, Алмаз Орозбеков

80 кг: Омурбек Бекжигит уулу

92 кг: Бакыт Токтосун уулу

Свыше 92 кг: Мырзакир Кошалиев

Старший тренер команды - Акыйкат Абаев, главный тренер - Данияр Тологон уулу.

Сборы в Китае станут важным этапом подготовки к олимпийским и международным соревнованиям, в которых кыргызстанские боксёры будут стремиться показать высокие результаты и бороться за медали.


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URL: https://www.vb.kg/444240
Теги:
бокс, СУАР, Кыргызстан
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