Кыргызская сборная по боксу проводит сборы в Урумчи с 19 по 30 марта

С 19 по 30 марта 2025 года национальная сборная Кыргызстана по боксу проводит учебно-тренировочные сборы в Урумчи (Китай). Это тренировка входит в календарный план Дирекции по олимпийским видам спорта на 2024 год и является важным этапом подготовки к предстоящим международным турнирам.
В составе сборной Кыргызстана выступают сильнейшие боксеры страны, распределенные по весовым категориям:
51 кг: Анваржон Ходжиев
54 кг: Санжай Сейдакматов, Зафарбек Камилов
57 кг: Тургунбек Иманкадыров, Ислам Торобаев
63.5 кг: Оомат Белекбаев, Мунарбек Сейитбек уулу, Омар Ливаза
71 кг: Элдар Турдубаев, Алмаз Орозбеков
80 кг: Омурбек Бекжигит уулу
92 кг: Бакыт Токтосун уулу
Свыше 92 кг: Мырзакир Кошалиев
Старший тренер команды - Акыйкат Абаев, главный тренер - Данияр Тологон уулу.
Сборы в Китае станут важным этапом подготовки к олимпийским и международным соревнованиям, в которых кыргызстанские боксёры будут стремиться показать высокие результаты и бороться за медали.