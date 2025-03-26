Соратники Трампа случайно добавили журналиста в закрытый чат

Главный редактор американского журнала The Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта рассказал, что ключевые лица администрации президента США Дональда Трампа случайно добавили его в групповой чат в мессенджере Signal, где они обсуждали удары по позициям хуситов в Йемене. Голдберг не мог поверить, что чат настоящий. А когда понял, что это так, вышел из него. Другие участники чата не заметили присутствия журналиста - до тех пор, пока он сам не рассказал об этом в своей статье. Этот инцидент ошарашил Вашингтон. Рассказываем главное о нем.

Кто такие хуситы и почему Трамп приказал их атаковать

Хуситы - это военизированная группировка, которая развязала в Йемене гражданскую войну и захватила значительную часть страны. Хуситов поддерживает Иран и его ливанский прокси - движение "Хизбалла". После того, как Израиль начал операцию в секторе Газа в ответ на нападение ХАМАС осенью 2023 года, хуситы стали атаковать торговые суда и военные корабли Израиля и его союзников в Красном море в знак солидарности с палестинцами.

15 марта Дональд Трамп приказал вооруженным силам США начать военные действия против хуситов из-за их нападений на американские торговые суда и военные корабли. Трамп подчеркнул, что ответ его предшественника Джо Байдена на действия хуситов "был жалким и слабым", но теперь на них "обрушится ад". В ночь на 16 марта американская армия стала наносить удары по позициям хуситов в Йемене, которые продолжаются до сих пор.

Как главный редактор The Atlantic оказался в чате для координации удара по хуситам

Главред журнала The Atlantic Джеффри Голдберг неожиданно для самого себя узнал об атаке на хуситов заранее. Все началось еще 11 марта, когда Голдберг получил запрос в мессенджере Signal от пользователя с ником Майк Уолц. Так же зовут действующего советника президента США по национальной безопасности. Голдберг сомневался, что с ним захотел связаться высокопоставленный сотрудник Белого дома, но запрос принял.

Я считал это [запрос Уолца] несколько необычным, учитывая спорные отношения администрации Трампа с журналистами и периодическую зацикленность Трампа конкретно на мне. Мне сразу пришло в голову, что кто-то может маскироваться под Уолца, чтобы заманить меня в ловушку. <…> Я принял запрос на соединение, надеясь, что это действительно советник по национальной безопасности и что он хочет поговорить об Украине, Иране или о каком-то другом важном вопросе.

Через два дня, 13 марта, его добавили в групповой чат в Signal. Майк Уолц заявил, что это чат "для координации действий по хуситам". Ему стали отвечать пользователи, ники которых отсылали к именам соратников Трампа: JD Vance (вице-президент Джей Ди Вэнс), MAR (госсекретарь Марко Рубио), TG (директор Национальной разведки Тулси Габбард), Scott B (министр финансов Скотт Бессент). Также в чате оказались министр обороны Пит Хегсет, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, спецпосланник Стив Уиткофф и другие - всего 18 человек. Джеффри Голдберг присутствовал там под ником JG.

"Я не хочу снова спасать Европу" - "Разделяю ваше отвращение к европейскому нахлебничеству"

Главред The Atlantic сомневался, что собравшиеся в чате люди - это действительно ближайшие соратники Трампа. По его словам, он не мог отделаться от мысли, что его пытаются одурачить, поскольку не мог поверить, что власти США обсуждают планы войны с помощью Signal, тем более в присутствии журналиста. Но на следующий день, 14 марта, в чате произошла дискуссия, после которой Голдберг поверил, что перед ним и правда люди из окружения Трампа.

В этот день Джей Ди Вэнс поделился сомнениями в целесообразности атаки на хуситов. Он подчеркнул, что через Суэцкий канал проходит 40% европейской торговли и только 3% американской. "Я не уверен, что президент осознает, насколько это [атака на хуситов] не соответствует его нынешней идее о Европе", - написал вице-президент и предложил отложить атаку, чтобы еще раз оценить потенциальные риски и выгоды.

Пит Хегсет ответил, что понимает его сомнения, но удар по хуситам восстановит свободу судоходства и меры сдерживания, "которые Байден разрушил". "Если вы считаете, что нам следует это сделать, давайте. Просто я не хочу снова спасать Европу", - ответил Вэнс. "Полностью разделяю ваше отвращение к европейскому нахлебничеству. Это ВЫГЛЯДИТ ЖАЛКО", - написал глава Пентагона, но добавил, что только США могут обеспечить свободу судоходства на Ближнем Востоке.

В этот момент в разговор вступил человек под ником SM, которого главред The Atlantic принял за заместителя главы администрации Трампа Стивена Миллера. Он написал, что вскоре США дадут понять Египту и Европе, "чего мы ожидаем взамен" на противодействие хуситам. "Если США успешно восстановят свободу судоходства ценой больших затрат, взамен должна быть извлечена некоторая дополнительная экономическая выгода", - уточнил Миллер. Хегсет ответил, что согласен, и на этом дискуссия прервалась.

Джеффри Голдберг вышел из чата после удара по Йемену. На это никто не обратил внимания

15 марта министр обороны опубликовал в чате сведения, которые, по словам главреда The Atlantic, содержали "оперативные данные о предстоящих ударах по Йемену, включая информацию о целях, оружии, которое США будут использовать, и последовательности атак". Вице-президент написал, что "помолится" за победу.

В сообщении Хегсета говорилось, что первые взрывы в Йемене произойдут через два часа. Голдберг дождался, пока истечет этот срок, и проверил посты в Х. Там действительно писали о взрывах в Сане, столице Йемена.

Голдберг вернулся в чат, где советник по нацбезопасности Майк Уолц назвал операцию "потрясающей работой". Директор ЦРУ Джон Рэтклифф написал: "Хорошее начало". Уолц ответил тремя эмодзи. Уиткофф поставил целых пять эмодзи. К поздравлениям присоединились и другие участники чата, а затем они начали обсуждать оценку нанесенного ущерба, "включая вероятную смерть конкретного человека", написал Голдберг.

Я понял, что чат почти наверняка реален. Придя к этому осознанию, которое казалось почти невозможным всего несколько часов назад, я вышел из чата, понимая, что Signal автоматически уведомит об этом его создателя. Никто в чате, похоже, не заметил, что я там был. И я не получил никаких вопросов о том, почему я ушел, или, что более важно, кто я такой.

"Если бы эти люди были младшими военнослужащими, их бы отдали под трибунал"

Джеффри Голдберг запросил комментарии у администрации президента США. Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Брайан Хьюз ответил ему через два часа. Он заявил, что чат, "похоже, подлинный" и что журналиста в него добавили непреднамеренно. При этом пресс-секретарь подчеркнул, что диалог в чате продемонстрировал "глубокую и продуманную политическую координацию между старшими должностными лицами".

С ним не согласен целый ряд экспертов. Несколько юристов, специализирующихся на национальной безопасности, заявили The Atlantic, что Уолц, вероятно, нарушил сразу несколько законов, когда создал чат для обсуждения военной операции против хуситов в Signal (официальные лица США не имеют права использовать этот мессенджер для обмена секретной информацией) и добавил туда журналиста (то есть человека, не имевшего права получить те сведения, которые он получил), даже если это произошло случайно.

"Это грубая халатность", - сказал CNN Райан Гудман, бывший специальный советник министерства обороны. А Кевин Кэрролл, бывший сотрудник ЦРУ и юрист по делам о национальной безопасности, заявил The Washington Post: "Я защищал военнослужащих, обвиняемых в нарушении закона о шпионаже по грубой халатности, за гораздо, гораздо меньшее. Если бы эти люди были младшими военнослужащими, их бы отдали под трибунал".

По данным СМИ, Трамп не собирается никого увольнять из-за утечки - несмотря на скандал

В Демократической партии пообещали, что зададут вопросы об утечке директору ЦРУ и главе Национальной разведки, которые 25 марта придут в Конгресс, чтобы дать свои оценки основных угроз национальной безопасности.

Возмущение демократов разделяют даже некоторые республиканцы, которые обычно стараются не критиковать Трампа. Впрочем, лояльный президенту спикер Палаты представителей Майк Джонсон сказал, что Белый дом сам позаботится о том, чтобы подобная ошибка не повторилась. "Я не уверен, что это требует особого дополнительного внимания", - считает он.

По словам бывших чиновников министерства юстиции, "при обычных обстоятельствах" следовало бы ожидать расследования со стороны Минюста и ФБР, но сейчас оба ведомства отказались комментировать ситуацию - как и ЦРУ, Госдепартамент и Управление директора национальной разведки. Министр обороны Пит Хегсет отрицает, что кто-либо отправлял в чат "военные планы".

Дональд Трамп заявил NBC News, что главред The Atlantic оказался в чате, так как Майк Уолц получил его номер от подчиненного. Эта ошибка не повлияла на операцию против хуситов, добавил Трамп. "Майк Уолц усвоил урок, и он хороший человек", - резюмировал президент США. Источники WSJ заявили, что он зол на Уолца. Но по данным CNN, Трамп пока не собирается его увольнять.

Этот эпизод важен. И не только для США

Администрация Трампа пытается преуменьшить значимость утечки. А вот СМИ считают этот инцидент важным. По нескольким причинам.

Во-первых, потому что участники чата в Signal действительно могли нарушить законы и поставить под угрозу американских военных на Ближнем Востоке - но судя по реакции Трампа, серьезных последствий для чиновников это не повлечет.

Во-вторых, потому что во время предвыборной гонки в 2016 году Трамп неустанно критиковал свою соперницу Хиллари Клинтон за то, что на посту госсекретаря она использовала личную электронную почту для служебной переписки, в том числе содержащей секретную информацию. За это же Клинтон и ее команду осуждали Уолц, Хегсет и другие участники чата.

В-третьих, потому что чат позволяет оценить отношение соратников Трампа к Европе - и наблюдатели сходятся во мнении, что оно может быть еще хуже, чем казалось. Европейские дипломаты тоже обратили на это внимание. "Невероятно, насколько извращены его [Вэнса] мысли [о выгодах бомбардировок Йемена]", - сказал один из них журналистам Financial Times.

Источник: Медуза