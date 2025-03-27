Юные футболисты "Дордоя-2013" завоевали золото на турнире "NAURYZ CUP"

Юные футболисты команды "Дордой-2013" одержала победу на престижном международном турнире "NAURYZ CUP", который прошёл в Алматы, Казахстан. Под руководством тренера Владимира Садовского спортсмены продемонстрировали уверенную игру и добились блестящих результатов.

В четвертьфинале кыргызстанская команда обыграла "Шахтёр" со счётом 4:3.

В полуфинале был разгромлен "Аrystan-2014" - 4:0.

В финальном поединке "Дордой" встретился с командой FFC и вновь одержал победу со счётом 4:0, завоевав золотые медали турнира.

Отличные индивидуальные результаты также не остались без внимания. Чынтаро Асанов был признан лучшим нападающим турнира, а Азим Кадыров получил награду лучшего полузащитника соревнований.

Победа "Дордоя-2013" на "NAURYZ CUP" стала значимым достижением для академии клуба и важным шагом в развитии молодых талантов. Поздравляем команду и её наставника с триумфом!