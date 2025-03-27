В Бишкеке пройдет выездной образовательный тур для журналистов и блогеров

3 апреля 2025 года в рамках выездной образовательной программы медиаэксперты "Евразии" посетят Бишкек, где встретятся с журналистами и блогерами Кыргызстана. Участники получат возможность углубиться в современные тренды журналистики, а также обсудить актуальные вызовы и перспективы медиаиндустрии.

Дата: 3 апреля 2025 года

Время и место: Инновационный центр, Эркиндик 58, 2 этаж.

Регистрация участников - 8:30, начало мероприятия – 9:00.

Программа мероприятия

- Мастер-классы от ведущих специалистов медиаиндустрии

- Лекции о современных тенденциях в журналистике и цифровых медиа

Спикеры:

Владимир Чернышев – ведущий итоговой программы телеканала НТВ;

Антон Войцеховский - ведущий телеканала "Наука";

Константин Придыбайло - специальный корреспондент RT;

Алексей Дюков - Digital Director PostNews, обладатель семи серебряных и одной золотой кнопки YouTube.

Основанная в апреле 2024 года, медиашкола "Евразия" проводит образовательные программы в онлайн- и офлайн-форматах. Она помогает начинающим журналистам и блогерам сделать первые шаги в профессии, а тем, кто уже работает в медиа, - повысить квалификацию, освоить новые инструменты и углубиться в актуальные тренды индустрии. В рамках медиашколы запущена онлайн-платформа, где обучающиеся осваивают видеопроизводство, SMM, развитие личного бренда, работу с искусственным интеллектом, технику речи и эффективные стратегии продвижения в социальных сетях. Выпускники успешно реализуют свои первые медийные проекты, а лучшие работы получают грантовую поддержку.

Офлайн-мероприятия медиашколы "Евразия" привлекли более 300 участников из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана. В том числе делегация школы посетила выборы президента Беларуси. Эксперты и блогеры "Евразии" также приняли участие в пресс-конференции Александра Лукашенко, где обсудили перспективы интеграционных процессов на континенте. В феврале 2025 года медиашкола провела выездную образовательную программу в Абхазии. В программе приняли участие около 50 представителей медиа, включая журналистов, редакторов, продюсеров и студентов профильных вузов.