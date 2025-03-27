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В КР "Сорос" подозревают в нарушении авторских прав на советские картины

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- Анвар Ажиев
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В Кыргызстане разгорелся скандал, касающийся авторских прав на произведения известных советских художников.

Объектом спора стал, судя по судебному спору, Кыргызский национальный музей изобразительных искусств, который передал Фонду "Сорос-Кыргызстан" права на использование картин в рекламных материалах. В число использованных работ входят произведения таких мастеров, как Ф.М. Стукошин, С. Чуйков и т.д.

Антимонопольная служба Кыргызстана подтвердила, что календари, выпущенные Фондом, действительно являются рекламной продукцией, но правомерность передачи авторских прав музеем вызывает серьезные сомнения. Согласно законодательству, эти права принадлежат наследникам художников, и музей, по сути, не имел права их передавать.

Ситуация усугубляется новыми фактами, которые всплыли в ходе судебных разбирательств. В числе ответчиков оказались другие крупные компании, которые также использовали произведения искусства в коммерческих целях без согласия правообладателей. Например, картина "На току" Ф.М. Стукошина была использована без ведома его наследников.

Несмотря на явные нарушения закона, Минкультуры и Фонда "Сороса", отвергают доводы своей вины. Также есть подозрения, что они, возможно, пытаются затянуть процесс, обращаясь к другим государственным органам.

Наследникам художника пришлось подать несколько исков, чтобы защитить свои права, однако они сталкиваются с бюрократическими препятствиями. Генеральная прокуратура, якобы, по словам истцов, вместо того чтобы помогать расследовать возможные коррупционные действия в музее, оспаривает законность оформления наследственных прав, утверждая, что права были зарегистрированы лишь в 2015 году.

Внук художника Федор Стукошин задался в беседе с нашим изданием вопросом: "Почему государственные органы, включая Минкультуры и Генеральную прокуратуру, не занимаются расследованием коррупции в музейной сфере и не защищают законные права наследников? Вместо этого они ставят под сомнение наши права, создавая прецедент, который угрожает всей системе авторского права в Кыргызстане".

Дети и внуки художника, ветерана-Панфиловца, намерены продолжать борьбу за свои права. Они уже обратились к Президенту Кыргызстана и председателю ГКНБ с просьбой вмешаться в ситуацию.

В ближайшее время они планирует провести пресс-конференцию и обратиться в Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС), чтобы обнародовать факты незаконного использования произведений их отца и деда.

Кыргызстан, как участник международных соглашений по защите интеллектуальной собственности, должен соблюдать эти нормы. Текущая ситуация вызывает недоумение и подчеркивает необходимость реформирования судебной системы, а также ужесточения контроля за использованием культурного наследия.

Как ранее отмечал глава МДС Аскар Сыдыков: "Необходимо способствовать развитию в Кыргызстане креативной экономики, искусства, стимулированию инноваций и производства продуктов интеллектуального труда с высокой добавленной стоимостью".

Ситуация достигла критической точки, наследники готовы бороться за справедливость, несмотря на противодействие со стороны влиятельных структур. Не совсем понятна и позиция судебных органов . На последнем заседании судья отклонил ходатайство истца по поводу видеосъёмки представителями СМИ прений сторон, разрешив лишь аудиозапись. С чем связано подобное решение, сказать сложно.

Культурное сообщество, правозащитники и общественность требуют немедленных действий со стороны властей, чтобы предотвратить дальнейшие нарушения и защитить права законных наследников.

VB.KG берет под контроль ситуацию с делом наследников художника. Также отдельно хотелось бы услышать мнение надзорного органа по этой неоднозначной, но важной теме.


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URL: https://www.vb.kg/444353
Теги:
Кыргызстан, скандал
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