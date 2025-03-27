Гранты на раскачку, или коррупция, как средство доходов из ЕС и США

Сегодня получатели грантов в Кыргызстане на распутье – один из крупнейших доноров USAID – почил в бозе. Сейчас наиболее активно выглядят англичане, уже начавшие перевербовку проамериканских кадров.

Дабы держать антироссийскую повестку "в тонусе" в дело включились европейцы. В частности, стало известно о выделении гранта платформе "Айт Айт Десе" от Европейского фонда в поддержку демократии (ЕФПД) на проведение расследований факторы коррупции в органах госвласти Кыргызстана. Это связано, в первую очередь, с приостановкой финансирования по линии USAID, а также попытках европейцев оказать давление на местные элиты с целью принуждения их к соблюдению антироссийских санкций. Сразу приходит аналогия с подготовкой "расследований" об участии кыргызских компаний в схемах поставки подсанкционных товаров по аналогии с "Керемет банк" и "Рама-групп", пишет издание AsiaToday.

"Можно сказать, что "Айт Айт Десе" и аффилированные с ним платформы – это одновременно каналы для слива информации от западных спецслужб, замаскированных под журналистскую деятельность. И – элемент давления на руководство республики на самом высоком уровне", - отмечается в статье.

Начнём с того, что вкратце напомню, что за банк и что за фирма, о которых говорилось выше.

Зарегистрированные в Бишкеке "Рама Групп" и "Шисан" (обе имеют один и тот же юридический адрес) продали подсанкционным российским компаниям высокотехнологичное оборудование британской Beck Optronic Solutions на $2,1 млн (1,6 млн фунтов).

К таким выводам пришли журналисты "ВВС", в распоряжении которых оказались соответствующие таможенные документы. К слову, данная медиа-структура официально якобы аффилирована с британской спецслужбой MI-6. Вот откуда ноги растут.

По информации издания, британские "акулы пера" пишут, что Beck Optronic Solutions, расположенная в графстве Хартфордшир, производит высокоточные линзы, используемые в здравоохранении и машиностроении, но их также применяют в военных и оборонных целях – например, для ракет, танков и самолетов. В связи с чем, данные оптические технологии являются товарами, которые нельзя легально экспортировать в Россию или же для их продажи требуется разрешение британских властей.

Из таможенных деклараций следует, что "Рама Групп" в декабре 2023-го и в январе 2024 года отправила в Москву две партии товаров Beck Optronic Solutions, указав, что грузом являются "вращающиеся части камеры". А "Шисан" осуществила в РФ четыре поставки, две из которых включали "объективы коротковолновых инфракрасных камер". Получателями этих фирм выступили находящиеся под санкциями смоленская Sol Group и Уральский оптико-механический завод, производящий оборудование для наведения бомб.

ОсОО "Рама Групп" было открыто в феврале 2023 года Валерией Байгаскиной – 25-летней уроженкой Казахстана, которая сейчас проживает в Беларуси. Британские журналисты называют ее работающей "время от времени моделью", которая, судя по соцсетям, за последние два года посетила Дубай, Шри-Ланку и Малайзию. Молодая женщина отвергает и опровергает всё, написанное в её адрес и в мае 2024-го она продала свою фирму, согласно Минюста Кыргызстана, некой Ангелине Журенко.

"Уже не знаем как, но "Би-би-си" выяснило, что новая хозяйка "Рама Групп" является лучшей подругой Байгаскиной и владеет также фирмой по продаже нижнего белья в Казахстане. Журенко заявила, что "Рама Групп" не нарушает никаких запретов и "торговая деятельность ведется исключительно в рамках действующего законодательства Кыргызстана". Кроме британцев, как выяснилось, к делу подключились и янки, чей вашингтонский аналитический центр по вопросам безопасности C4ADS проанализировал таможенные документы. И выяснил, что "Шисан" за второе полугодие 2023 года осуществила 373 поставки через Кыргызстан в Россию и в 288 из них содержались товары, подпадающие под таможенные коды "высокоприоритетных предметов для применения на поле боя". За те же шесть месяцев "Рама Групп" отправила в Россию 1355 грузов, где были такие же товары, а всего она осуществила 1756 поставок в РФ. И уж в сам производитель продукции двойного назначения - Beck Optronic Solutions расследователям заявили, что не имеют никакого отношения к этим поставкам и не отправляли ничего, что противоречило бы экспортным ограничениям Великобритании или каким-либо санкциям, применяемым в Великобритании. В Хартфордшире открещиваются от любых дел с какими-либо компаниями из России или Кыргызстана, и не ведают, что "какие-либо грузы могут в итоге направляться в любой из этих пунктов назначения". И выдвинули свою версию, что кто-то подделывает их продукцию и документацию на них", - говорится в статье.

И "вишенка на торте" - с момента введения санкций против России в феврале 2022 года экспорт Великобритании в Кыргызстан вырос более чем на 300%. Эксперты подозревают, что часть товаров на самом деле предназначена для Москвы.

От себя добавлю, что это не самый крутой показатель – экспорт Германии, к примеру, в первый год СВО вообще вырос почти на 2000%, а Италии – более чем в семь раз! Так что, британцы поскромничали.

"Насчет банка "Керемет Банк" стало известно, что он якобы осуществлял трансграничные переводы от имени "Промсвязьбанка" (ПСБ). За этим кыргызский банк поймало уже Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

Как уверяют американцы, по меньшей мере, с лета 2024 года "Керемет Банк" координировал свои действия с российскими должностными лицами и "Промсвязьбанком", от чьего имени осуществлялись транзакции. По данным OFAC, в 2024 году Министерство финансов Кыргызстана продало контрольный пакет акций "Керемет Банка" фирме, "тесно связанной с российским олигархом, имеющим связи с российским правительством". Название фирмы министерство не уточняет. Как утверждает американское ведомство, сделка по покупке "Керемет Банка" совершалась с целью создания для России "центра обхода санкций для оплаты импорта и получения платежей за экспорт", - отмечают авторы.

В Кыргызстане такой информации нет. И ее опровергают другие слухи.

При этом, власти Кыргызстана и не особо скрывают, что не намерены рвать РФ экономические и политические связи. Кстати, санкции против "Керемет банка", как заявил глава Нацбанка КР Мелис Турганбаев, могут вступить в силу лишь после 1 апреля. Ключевое слово – "могут".

К чему это всё вышесказанное? Это вопрос качества всякого рода журналистских проектов на почве пропаганды со стороны США/Великобритании. И уровень их взаимодействия со своими спецслужбами. Вы нигде не сможете просто так получить накладные и данные от таможни и пограничников, а также получить необходимую интерпретацию этих сведений.

"А теперь к платформе "Айт Айт Десе". Это один из проектов журналиста и блогера Болота Темирова. Сегодня около шести человек из этих двух проектов осуждены на 5-6 лет тюремного заключения, включая и супругу самого Б.Темирова Махабат Таджыкан кызы. Сам Б.Темиров находится за границей – скорее всего в Европе, откуда ведёт информационные войны против действующего правительства Кыргызстана. Он был депортирован из страны на основании наличия у него российского паспорта. Однако в Москве он оставаться не стал и вылетел куда-то подальше.

После выезда из страны, получению тюремного срока его женой, Болот объявил о вендетте руководству страны и желанию отвести их в Международный суд в Гааге. Формально у Б.Темирова всё закольцовано на выявлении и борьбе с коррупцией. О чём и говорит тема гранта от Европейского фонда. Работы у него прибавится, потому, как необходимо изыскивать возможности передачи денег вышедшим на свободу коллегам – год назад было арестовано 11 журналистов. Пятерых осудили, а остальных – выпустили с условными сроками и испытательным периодом. Далее, Б.Темиров нащупал ещё одно направление – недовольство национализацией ранее приватизированных объектов экономики и соглашение об определении государственных границ с Таджикистаном. И судя по всему, что он продолжает снимать и монтировать свои ролики с последующим их размещением в соцсетях, где-то там за границей и в безопасном для него месте", - говорится в статье.

В общем, данный грант ЕФПД должен лишь формально обозначить финансирование, которое де-факто уже имеет место. При этом, тема границ в Ферганской долине также плотно связана и на теме доступа к воде. Ведь те же европейцы и американцы, "пророчат" нам – странам региона, кровопролитные войны через ближайшие 5-6 лет. Поэтому, назначение для гранта выбрано очень "точно и весьма перспективно" для грантодателя.