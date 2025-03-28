Минприроды изучает причины гибели лебедей на Иссык-Куле

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора КР изучает причины гибели лебедей на Иссык-Куле. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, на место происшествия направлены специалисты ведомства, экологи и ветеринарные службы. Отобраны пробы тканей птиц, проводится комплексная проверка состояния водоема и окружающей среды.

По предварительным данным, при вскрытии у некоторых погибших лебедей обнаружены рыболовные крючки и остатки сетей, что указывает на возможное браконьерство. Однако, как отмечают специалисты, рассматриваются и другие возможные причины.

"Лебеди прилетают на Иссык-Куль на зимовку ослабленными после перелета. Если их беспокоить, они уплывают в глубь озера, где не могут добыть пищу", - пояснил орнитолог Сейитказы Сагынбаев.

Минприроды продолжает расследование и призывает граждан сообщать о фактах браконьерства и других экологических нарушениях. Результаты экспертиз будут опубликованы в ближайшее время.