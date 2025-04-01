На Земле за 20 лет объем пресной воды на суше и под землей резко уменьшился

Исследователи из Мельбурнского университета и их коллеги выявили значительно уменьшение объема пресной воды на суше и под землей, пишет The Insider.

Профессор гидрологии Донгриол Рю и его соавтор Ки-Вон Со даже сначала предположили, что их модель неверна, однако после года скрупулезных проверок ее правильность удалось подтвердить. Согласно их исследованию, опубликованному в журнале Science, глобальное потепление значительно сократило объемы воды в почве, озерах, реках и снежном покрове, что может иметь необратимые последствия для сельского хозяйства и повышения уровня моря.

Согласно этой научной работе, за последние 20 лет влажность почвы на Земле снизилась более чем на 2000 гигатонн, что вдвое превышает потерю льда в Гренландии с 2002 по 2006 год. Одновременно с этим увеличилась частота крупных засух, которые ранее случались только раз в десятилетие, поднялся уровень Мирового океана и сместились полюса земли.

Донгриол Рю также отмечает, что их результаты раскрывают более глубокую проблему: когда после засухи происходят сильные дожди, вызывающие наводнения, запасы подземных вод все равно не восстанавливаются из-за уменьшения эластичности почвы. Возвращение ее будет зависеть от того, предпримут ли люди меры по борьбе с изменением климата и существенно изменят ли подход к использованию водных ресурсов.

Исследование также подтверждает, что небольшое колебание во вращении Земли вызвано изменением уровня влажности планеты. Луис Саманьего, профессор гидрологии и науки о данных Потсдамского университета, написавший обзорный комментарий об этих открытиях в Science, сравнил колебание планеты с электрокардиограммой Земли. По его словам, обнаружение такого результата подобно выявлению аритмии, и игнорировать ее - то же самое, что не выполнять предписания врача при реальной аритмии.

Ранее стало известно, что США снова выйдут из Парижского соглашения по климату. Это решение поставит Вашингтон в один ряд с Ираном, Ливией и Йеменом - единственными странами в мире, которые не подписали этот документ от 2015 года, где правительства согласились ограничить глобальное потепление до 1,5 градуса Цельсия (2,7 градуса по Фаренгейту) по сравнению с доиндустриальным уровнем, чтобы избежать наихудших последствий изменения климата.