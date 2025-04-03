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Торага ЖК: В Бишкеке цены на товары и услуги выше, чем в Стамбуле и Москве

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- Назгуль Абдыразакова
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Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу сегодня, 3 апреля в ходе заседания ЖК поручил председателю Службы антимонопольного регулирования Женалы Орозбаеву контролировать цены в сфере оказания услуг в городе Бишкек, сообщает пресс-служба ЖК.

Он подчеркнул, что в Кыргызстане, в особенности в столице, заметно выросла стоимость услуг, начиная с кафе, ресторанов, парикмахерских, такси. "Вы должны вести мониторинг цен на товары и услуги. Их стоимость превышают цены в ряде мегаполисов мира. У нас дороже чем в таких крупных городах как Стамбул и Москва", -отметил торага, добавив, что такое необоснованное повышение цен создает дополнительную финансовую нагрузку на население.

Нурланбек Тургунбек уулу напомнил, что в стране нет никаких препятствий для частного предпринимательства и бизнеса. "Вместе с этим, мы должны снизить завышенную стоимость сферы услуг до реальной. На сегодняшний день, видно, что намеренно поднимают стоимость услуг в два, три раза, устанавливают цены по своему усмотрению", - отметил торага.


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URL: https://www.vb.kg/444588
Теги:
Госантимонополия, цены, Бишкек, Жогорку Кенеш
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