Торага ЖК: В Бишкеке цены на товары и услуги выше, чем в Стамбуле и Москве

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу сегодня, 3 апреля в ходе заседания ЖК поручил председателю Службы антимонопольного регулирования Женалы Орозбаеву контролировать цены в сфере оказания услуг в городе Бишкек, сообщает пресс-служба ЖК.

Он подчеркнул, что в Кыргызстане, в особенности в столице, заметно выросла стоимость услуг, начиная с кафе, ресторанов, парикмахерских, такси. "Вы должны вести мониторинг цен на товары и услуги. Их стоимость превышают цены в ряде мегаполисов мира. У нас дороже чем в таких крупных городах как Стамбул и Москва", -отметил торага, добавив, что такое необоснованное повышение цен создает дополнительную финансовую нагрузку на население.

Нурланбек Тургунбек уулу напомнил, что в стране нет никаких препятствий для частного предпринимательства и бизнеса. "Вместе с этим, мы должны снизить завышенную стоимость сферы услуг до реальной. На сегодняшний день, видно, что намеренно поднимают стоимость услуг в два, три раза, устанавливают цены по своему усмотрению", - отметил торага.