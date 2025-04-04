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Майкл ван Гервен снялся с премьер-лиги по дартсу в Берлине из-за травмы

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- Самуэль Деди Ирие
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Нидерландский звёздный игрок в дартс Майкл ван Гервен был вынужден сняться с девятого этапа Премьер-лиги по дартсу в Берлине всего за несколько часов до начала турнира из-за внезапной травмы плеча.

Ван Гервен должен был встретиться в четвертьфинале с Гервином Прайсом, однако его травма привела к техническому поражению. Прайс автоматически прошёл в полуфинал, получив два очка в турнирную таблицу и разницу +1 по легам. Согласно правилам Премьер-лиги, ван Гервену начисляется -6 по разнице легов за неявку на матч.

Эта травма ставит под угрозу позиции ван Гервена в турнирной таблице, где до берлинского этапа он занимал третье место с 13 очками, а также влияет на его участие в следующих турнирах. Уже подтверждено, что он не выступит на Международном открытом турнире по дартсу в Ризе, где его заменит Рихард Веенстра.

На фоне отсутствия ван Гервена неожиданную победу на этапе одержал Стивен Бантинг - это его первый выигрыш вечера Премьер-лиги за десять лет. По пути к финалу он обыграл Натана Аспиналла и Люка Хамфриса, а затем в напряжённой борьбе победил Геревина Прайса со счётом 6:5.

Положение в турнирной таблице стало ещё более непредсказуемым, и от сроков восстановления ван Гервена может зависеть дальнейшая интрига сезона.


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URL: https://www.vb.kg/444620
Теги:
Нидерланды, спорт
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