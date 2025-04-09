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В КР картофеля посажено на 1,7 тысячи га больше, чем в 2024 году

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В настоящее время в Баткенской, Ошской, Чуйской и Джалал-Абадской областях республики активно продолжаются весенне-полевые работы. По состоянию на сегодня посевные работы проведены на общей площади 156,6 тысяч га, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

В том числе:

Пшеница – засеяно 46,9 тысяч га, что составляет 45,6 % от общего плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года посеяно на 8,8 тысяч га больше. Особенно следует отметить Чуйскую область, где выполнение посева пшеницы составило 90,5 %.

Ячмень – засеяно 92,5 тысяч га, что соответствует 38,3 % от запланированной структуры. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года посевные площади увеличились на 29,5 тысяч га. Следует отметить, что в 2025 году планируется проведение весеннего сева ячменя на площади 241,3 тысяч га.

Кукуруза – посевные работы начаты в Джалал-Абадской и Ошской областях. На сегодняшний день засеяно 8,3 тысяч га, что на 4,7 тысяч га больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Картофель – по республике высажено 4,5 тысяч га, что на 1,7 тысяч га больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Посадочные работы овощных и бахчевых культур начаты в Ошской и Джалал-Абадской областях. По состоянию на отчетную дату площадь составляет более 4,0 тыс. га земель.


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URL: https://www.vb.kg/444812
Теги:
Кыргызстан, урожай
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