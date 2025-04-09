"Для США война – это способ сжечь пустую денежную массу и и старые долги"

США кинули Европу на произвол судьбы и сегодня общий европейский дом под названием Евросоюз дал ещё большую трещину. Как Европа до этого докатилась, разбирался блогер Нур Исмаил в своем ютуб-канале.

"Как мы знаем из школьной программы, в истории человечества было много цивилизаций, в их числе неизвестная и официально не доказанная Атлантида, Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим, Древняя Персия, Древний Китай и так далее. В те века, когда существовали эти цивилизации, Европа была дикими джунглями, жителей которых называли варварами.

Европа как цивилизация стала подниматься с началом новой эры. Как все нормальные народы того времени Европа занималась набегами и грабежом ближних и дальних земель. Но самыми хитрыми оказались жители острова по ту сторону Ла-Манша. Они со временем поняли, что воевать своими руками опасно и дорого. Можно проиграть со всеми вытекающими последствиями, поэтому последние несколько сотен лет их элиты занимались челночной дипломатией, стравливая народы континентальной Европы.

Челночная дипломатия - это когда посредник активно бегает между двумя сторонами, добиваясь своих собственных целей. После освоения нового света элиты новых государств, которые образовали Соединенные Штаты Америки, тоже освоили древнеримский принцип "разделяй и властвуй". Последние две мировые войны прошлого столетия прошли именно под этим лозунгом.

Конкурирующие между собой Британия и США стравливали между собой континентальные государства и делали на этом свой маленький бизнес. Но в результате победили США. Результатом их победы стал не только рост их экономики до уровня первой в мире, не только самый большой золотой запас, но и полный контроль над большинством стран Западной Европы.

А после развала СССР США стали не только хозяевами всей Европы, но и многих стран бывшей страны Советов. Многие, наверное, помнят героя современного российского мультсериала про трёх русских богатырей Колывана, который загонял всех в долги, играя с ними на деньги. Колыван – это и есть олицетворение американских финансовых элит, которые поработили многие страны мира через долги.

Но если Колыван мошенничал в играх, то финансовые элиты США мошенничали через доллар, который они могли печатать сколько им нужно. То есть все страны эти доллары зарабатывали или они брали в долг, а США их просто печатали. После войны Европа лежала в руинах, и США предложили план Маршала, по которому они давали доллары,

которые буквально незадолго до победы случайно стали мировой валютой на восстановление всего разрушенного.

Прикол в том, что сами доллары почти не покидали США, подряды на восстановление получали американские или аффилированные с ними фирмы, американские советники и консультанты, как всегда, получали больше всего, и эти непомерные расходы ложились неподъемным временем на экономике европейских стран. Отсюда и полная зависимость

Европы от США. Именно поэтому Европа не могла до недавнего времени даже пикнуть против воли заокеанского хозяина, зачастую действуя во вред своим собственным интересам.

Но времена изменились. В США финансовые элиты у власти сменили производственники, которые делают упор не на деньги, а на реальный сектор экономики. Они сделали небольшой аудит и резко сократили расходы на убыточные сегменты, типа пропаганды и даже НАТО, фактически бросив Европу на произвол судьбы.

Напомню, благодаря известным событиям 2020 года и запретам, с ними связанными, сильно упали экономики наиболее развитых стран мира. Затем последовала война на Украине, которую развязали именно США, и которая также уронила экономики стран Европы и других крупных государств ниже плинтуса. Но мы знаем, из физического закона сохранения энергии ничто не уходит в никуда и не появляется из ниоткуда. Если кто-то беднеет, кто-то другой обязательно богатеет. Думающие люди резонно зададут вопрос, если обеднели все крупные страны, включая даже сами США, куда делись все эти деньги? Ответ прост. США выстроили мировую систему на основе долга и ничем не обеспеченного доллара, и обманом или силой подчинили ей почти все страны.

То есть они постоянно надували воздушный, финансовый и долговой пузырь. Но когда ситуация дошла до критической точки, когда пузырь должен лопнуть, выход оказался один – медленно стравливать воздух из этого пузыря. Война – это способ сжечь пустую денежную массу и старые долги, превращая их в новые.

Чем больше война, тем больше можно сжечь пустых денег. При этом никто не обогащается, потому что деньги-то пустые, но зато кто-то их реально теряет и беднеет. Вот такую экономическую систему создали финансовые элиты мира, которые в основном живут в США.

Но если взять в целом, то в выигрыше все же оказываются именно они, потому что на фоне войн, вместо пустых денег они начинают зарабатывать реальные деньги, обеспеченные товарами и услугами других стран. Сегодня Трамп, обложив иностранных экспортеров пошлинами и налогами, начал торговую войну, вопреки правилам ВТО, которую создали сами же США. Для Америки это выгодно, потому что стимулируется их собственное производство.

Они будут покупать не китайские или европейские товары, а свои. Золотое правило развития экономики – меньше импорта и больше экспорта. Прикольно, да? США принудили несколько десятков крупных европейских предприятий перекочевать в США и кинули Европу. В результате Европа осталась без этих предприятий, но с повышенными пошлинами и налогами на экспорт в США. Вот что значит дружить с Америкой.

Поэтому нашим странам, глядя на США и Европу, нужно понимать, что они действуют исключительно в своих интересах и могут не просто кинуть в любой момент, но и стравить нас в войне друг с другом. Для них нет принципов и морали, для них не существует международного права и законов, у них есть только их интересы", - заявил блогер.