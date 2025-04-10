Минюст КР предлагает вносить изменения в кодексы не чаще одного раза в год

Министерством юстиции Кыргызской Республики разработан проект Закона по вопросам периодичности внесения изменений в кодексы Кыргызской Республики, сообщает пресс-служба ведомства.

"Настоящий законопроект разработан в целях обеспечения стабильности и предсказуемости правовой системы Кыргызской Республики. В действующей практике наблюдается частое и несогласованное внесение изменений в кодексы Кыргызской Республики, что приводит к правовой неопределенности, затрудняет правоприменительную практику, создает трудности для граждан, предпринимателей и государственных органов.

В целях устранения вышеуказанных проблем предлагается установить норму, согласно которой изменения в кодексы Кыргызской Республики могут вноситься не более одного раза в год. Это позволит обеспечить системный и взвешенный подход к изменению основополагающих нормативных правовых актов, исключить фрагментарные и несогласованные поправки, а также обеспечить необходимое время для изучения, обсуждения и подготовки к нововведениям.

При этом законопроект сохраняет возможность внесения изменений в экстренных и исключительных случаях, предоставляя право Президенту Кыргызской Республики принимать соответствующее решение о досрочном внесении изменений в кодексы. Такая мера позволит сохранить гибкость правового регулирования в случае необходимости оперативного реагирования на возникающие вызовы и угрозы.

Таким образом, предлагаемые изменения направлены на укрепление правовой стабильности, повышение уровня доверия к правовой системе, улучшение условий для ведения предпринимательской деятельности, а также создание благоприятной правовой среды для устойчивого развития государства.

Более детально с проектом Закона вы можете ознакомиться на едином портале общественных обсуждений проектов нормативных правовых актов Кыргызской Республики · www.koomtalkuu.gov.kg".