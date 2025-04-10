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В КР могут ввести ограничение на ввоз куриных яиц в страну на 6 месяцев

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- Светлана Лаптева
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Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности рассматривает введение шестимесячного ограничения на ввоз куриных яиц на территорию Кыргызской Республики, сообщает пресс-служба ведомства.

Эта мера направлена на поддержку отечественных производителей. После введения временного ограничения возрастут объемы производства куриных яиц отечественными птицефабриками, а также повысится их конкурентоспособность по отношению к импортной продукции. Кроме того, это позволит значительно снизить зависимость от внешних поставок.

Поддержка и развитие отечественного производства - важный шаг на пути к импортозамещению. В связи с этим министерство активно работает над созданием благоприятных условий для развития птицеводства в стране.

Следует отметить, что благодаря реализуемым мерам со стороны министерства производственные мощности отечественных фабрик по выпуску куриных яиц увеличились. В результате объем импорта снизился до 1 млн 836 тыс. штук за последние три месяца, тогда как экспорт достиг 8 млн 800 тыс. штук.


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URL: https://www.vb.kg/444887
Теги:
сельское хозяйство, импорт, Кыргызстан
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